Suriyeli kadını öldürüp moloz yığınına gömen 2 kişiye müebbet hapis istemi

Kayseri'de 2015 yılında yardım etmek bahanesiyle evlerine çağırdıkları 65 yaşındaki Suriyeli kadını bez ile boğarak öldürüp, çuval içerisine koyarak moloz yığınlarına gömdükleri ve altın, para ile cep telefonunu çaldıkları iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu sanık hakkında savcı, mütalaasını açıkladı. 2 sanığa ‘gasp suçunu işlemek amacıyla kasten öldürme' suçundan, bir sanığa da diğer iki sanığa ‘yardım etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Suriye uyruklu şahıslara Kur'an dersi vermek için haftanın 3 günü kursa giden ve 3 Temmuz 2015'te kurstan çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suriyeli Hamide Cüneyd'in kayıp ihbarını alan polis, kadının öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde oluşturulan 3 ekip, olay günü yardım etmek amacı ile Suriye uyruklu A.E'ye ait ikamete gideceği bilgisine ulaşan polis, A.E.'yi takibe aldı. İki ay süren teknik takip ve telefonların HTS raporları doğrultusunda, Hamide Cüneyd'i, yardım alma bahanesiyle evine çağıran A.E. ve arkadaşı Y.K. ile birlikte bez ile boğarak öldürdükleri belirlendi. Gözaltına alınan ve sorgularında cinayeti itiraf eden zanlıların, öldürülen kadının çantasında, kollarında ve boynunda bulunan altın bilezik, kolye, cep telefonu ve cüzdanını aldıklarını, cesedi ise iki adet çuval içerisine yerleştirerek, araçla Selçuklu Mahallesi Gülören Sokak üzerinde bulunan boşluk arazideki moloz yığınlarının içerisine bıraktıklarını, cesedin bulunduğu çuvalın ağzının bağlı olduğunu ve üzerini orada buldukları katı maddeler ile kapattıklarını söyledikleri ortaya çıktı.

Altın ve cep telefonunu Gaziantep'te satmışlar

Kadına ait çanta, manto, ayakkabı ve kimlik kartlarını yakan cinayet zanlıların, Suriye uyruklu bir taksi şoförü ile anlaşarak Gaziantep'e gittikleri ve burada kadından aldıkları altınları ve cep telefonunu 32 bin TL karşılığında paraya çevirdiklerini, cep telefonunu 100 TL'ye sattıklarını, bin Euro, 200 ABD doları, 750 TL ve 10 bin Suriye Lirasını paylaştıklarını beyan eden cinayet zanlıların, öldürdükleri kadının cesedini attıkları yeri 20 gün veya bir ay boyunca takip ettiklerini söylediler. A.E. ile Y.K. ‘tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, M.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 Ekim'de görülen davanın ilk celsesinde mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.Ö.'nün de tutuklanmasına karar verdi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar A.E.(42), Y.K.(44) ve sanık M.Ö. (20) ile müşteki M.C.(69) ve avukatlar hazır bulundu. Suriyeli tutuklu sanık A.E. mahkemede cinayeti işlemediğini, altınları da M.Ö.'nün getirdiğini söyleyerek, “Emniyet'teki ifademde baskı altında yazdırdılar, o ifadeler benim değil” dedi.

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında tutuklu sanıklar A.E. ile Y.K.'nin ‘gasp suçunu işlemek amacıyla kasten öldürme' suçundan, M.Ö.'nün de diğer iki sanığa ‘yardım etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.