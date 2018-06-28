Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitici Eğitimi Tamamlandı

Seminer sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi.

Kayseri’de düzenlenen Sürücü Davranışlarını Geliştirme (SÜDGE) eğitici eğitmen sertifika programına Konya, Karaman, Niğde, Mardin, Batman, Siirt ve ilimizden Psikiyatri Uzmanı Hekimler, Psikologlar ve Pratisyen Hekimler katıldı. Kayseri Devlet Hastanesi Geriatri Kliniği’nde verilen ve iki gün süren seminerde alkol bağımlılığı ile mücadele, sürücü tutum ve davranışlarını geliştirme, trafik kurallarına uyum, bağımlılıkla mücadele konuları katılımcılara detaylı bir şekilde anlatıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Trafikte iki defa alkollü olarak yakalanan sürücüler bu eğitimlere alınıyor. Bu sürücülerin ehliyetlerine kanunlarımız gereği el konuluyor ve bu eğitimleri almaları isteniyor. Bu eğitimlerde diğer illerimizde yeterli personel desteği bulmakta zorlanıyoruz. Yaptığımız eğitim ile eğitimci sayılarını artıracağız ve bulundukları illerde ehliyetlerine el konulan sürücülerin eğitimlerine yardımcı olunacak" diye konuştu.

Seminer çerçevesinde katılımcılara Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi katılımcılara gezdirilerek, kendilerine YGAP binası ve yatışı yapılacak hastalar hakkında bilgi verildi. Seminer, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.