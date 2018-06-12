Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HV 5867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.