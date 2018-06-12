Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 10:50

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 yaralı

12 Haziran 2018 10:50

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HV 5867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç