Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kayseri
  •  » Süs Havuzunda Oynayan Çocuklar Yerine Onları Görüntüleyen Basın Mensuplarına Tepki Gösterdi
03 Temmuz 2017 17:37

Süs havuzunda oynayan çocuklar yerine onları görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi

Kayseri’de hava sıcaklığının 49 dereceye kadar çıkması sonrasında çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Süs havuzunda oynayan çocuklar yerine onları görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi

03 Temmuz 2017 17:37

Bir belediye görevlisi ise tehlikenin farkında olmayan çocukları engellemek yerine görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.


Aşırı sıcak hava Kayseri’de de etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 49 dereceye kadar çıkmasına dayanamayan bir grup çocuk, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan süs havuzunda elbiseleriyle serinlemeye çalıştı. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaklaşık bir saat kadar süs havuzunda gönüllerinde eğlenmeye çalışan çocukları, suyun ilaçlı olduğunu bilen görevli bile uyarmadı.


Sıcak havada süs havuzunda serinleyen çocukları gölgede seyretmekle yetinen süs havuzundan sorumlu belediye görevlisi, kameraları görünce çocukları sudan çıkarmaya çalıştı. Belediye görevlisi bu sırada çekim yapan basın mensuplarına da tepki gösterdi.


Belediye görevlisi, "Gölgede oturmak yerine çocukları engellemelisin" diyen basın mensuplarına ve kameramana tepki göstererek, "Ben görevimi yapıyorum sen kimsin. Kamerayı eline alarak şov yapma" diye bağırınca bir başka belediye görevlisi tarafından uzaklaştırıldı.


Küçük çocuklar ise hem belediye görevlisinin hem de diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında serinlemeye devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:11
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!