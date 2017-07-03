Bir belediye görevlisi ise tehlikenin farkında olmayan çocukları engellemek yerine görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Aşırı sıcak hava Kayseri’de de etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 49 dereceye kadar çıkmasına dayanamayan bir grup çocuk, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan süs havuzunda elbiseleriyle serinlemeye çalıştı. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaklaşık bir saat kadar süs havuzunda gönüllerinde eğlenmeye çalışan çocukları, suyun ilaçlı olduğunu bilen görevli bile uyarmadı.

Sıcak havada süs havuzunda serinleyen çocukları gölgede seyretmekle yetinen süs havuzundan sorumlu belediye görevlisi, kameraları görünce çocukları sudan çıkarmaya çalıştı. Belediye görevlisi bu sırada çekim yapan basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Belediye görevlisi, "Gölgede oturmak yerine çocukları engellemelisin" diyen basın mensuplarına ve kameramana tepki göstererek, "Ben görevimi yapıyorum sen kimsin. Kamerayı eline alarak şov yapma" diye bağırınca bir başka belediye görevlisi tarafından uzaklaştırıldı.

Küçük çocuklar ise hem belediye görevlisinin hem de diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında serinlemeye devam etti.