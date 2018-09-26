Tablakaya Mahallesi açılışa hazır

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi mahallelerinden Tablakaya'daki 200 binada yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü sokak sağlıklaştırma, restorasyon ve meydan düzenleme projesi tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi mahalle doğal dokusuna yeniden kavuştu.

Titizlikle yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tablakaya Mahallesinde 2 cadde ve 9 sokağın altyapısı, yaklaşık 200 binanın dış cephe yenilenmesi, meydan düzenlemesi ve nikah salonu restorasyon işinin tamamlandığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, 40 yıla yakın zamandır bulunan altyapının tümüyle değiştiğini belirterek, “Göreve geldiğimizde Talas'ın tarihi dokusuyla ilgili çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda meydanı ve eski belediye binasının bulunduğu Tablakaya'da restorasyon çalışması başlattık. 3.5 kilometrelik hattaki çalışmalarımız ile tüm altyapı değişti. Doğalgaz geldi. Çok güzel nezih bir çalışma ortaya çıktı. Eski belediye binamızı restore ederek üst katını belediye konağı ve kabul makamına, alt katı da nikah salonuna dönüştürdük. Talas'ın tarihi dokusunu yansıtan önemli bölgelerden birisi olması nedeniyle vatandaşlarımızın teveccühü her geçen gün artıyor. Özellikle evlenen çiftlerimiz tarihi dokuda düğün fotoğraflarını çektirmeye geliyor.” dedi.

Projenin açılış tarihiyle ilgili konuşan Başkan Palancıoğlu, “Bu cumartesi sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz ve diğer protokol üyelerimizle birlikte saat 17.00'de açılışını yapacağız. Burayla birlikte Han ve Harman mahallelerimizin bağlantı yollarını da yenilemiş olduk. Harman Meydanını da yeniledik. Bundan sonra da tarihi dokuyla ilgili hassasiyetimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu, uzun ve meşakkatli çalışmaların sonucu ortaya çıkan projeye hibe desteğinde bulunan Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.