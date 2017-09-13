Tacettin Veli Mahallesi’ndeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

10 Eylül saat: 15.20 sıralarında meydana gelen olayda Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı, kilise karşısında iddiaya göre V.S.(21), S.S.(18) ve İ.D.(18) aralarında bulunan önceki husumetten dolayı tartıştıkları 34 yaşındaki M.D.’yi tüfekle karın ve bacak iç baldır kısmından yaraladı.

Hastaneye kaldırılan M.T. kan kaybından hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şüpheliler yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’nde sorguları tamamlanan 3 zanlı, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.