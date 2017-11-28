Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 13:00

Taha Carım Bulvarı 2 Aralık’ta hizmete açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Taha Carım Bulvarı 2 Aralık’ta hizmete açılıyor

28 Kasım 2017 13:00

Memduh Büyükkılıç, toplam 7,5 km uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki ve 7 mahalleden geçen Taha Carım Bulvarının 2 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 13:00’de düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı MEHMET ÖZHASEKİ’nin teşrifleri ile


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile hizmete açılacak olan Taha Carım Bulvarının açılış törenine hemşerilerini davet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Açılışını yapacağımız Taha Carım Bulvarı Bel-Sin bölgesi Kocatepe Camisi önünden başlayan ve 7 mahalleden geçerek Yeniköy mahallesine bağlanan toplam 6 km ve bağlantı yolları ile 7,5 km uzunluğunda 25 metre genişliğindedir. Taha Carım Bulvarı 7 mahallede trafikte rahatlama sağlayacaktır. Bu yol güzergâhında bulunan mahallelerde modern çok katlı binaların inşasına, dolayısı ile ekonomiye ve sosyal yaşamın değişmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.


Başkan Büyükkılıç ‘Taha Carım Bulvarının açılması ile daha güvenli, seri ve alternatif bir yolun hizmete gireceği gibi aynı zamanda yolun Organize Sanayi Bölgesi ile olan bağlantısından dolayı ekonomiye de katkı ve yakıt tasarrufunun sağlanmış olacağını’ sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
  • Cuma
    Sisli
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç