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26 Mayıs 2018 15:23

Taha Carım Bulvarı 2. etap asfaltlama çalışması başladı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taha Carım Bulvarı 2.

Taha Carım Bulvarı 2. etap asfaltlama çalışması başladı

26 Mayıs 2018 15:23

etap yol yapım çalışmasının tamamlandığını ve asfaltlanmasına başlanıldığını söyledi.


Bu yıl yapılan tören ile açılışı gerçekleştirilen Taha Carım Bulvarının; şehir içi alternatif yol olarak ekonomiye ve sosyal yaşama da katkı sağladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak Taha Carım Bulvarını hizmete açtık. Ancak bu yolun devamı niteliğinde olan bölümde alt yapı çalışması da tamamlandı. Şimdi de asfaltlama çalışması yapıyoruz. Bu ikinci etap yol çalışması 2200 metre uzunluğundadır. Toplam 7000 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Taha Carım Bulvarı açılması ile 7 mahallede trafikte rahatlama sağlamıştır. Bu yolun açılması ile modern çok katlı binaların inşaatı, dolayısı ile ekonomiye ve sosyal yaşamın değişmesine ve gelişmesine katkısı sağlayacaktır. Taha Carım Bulvarı 2. etap çalışması sonucunda Toros Caddesi ile Tansel arasında gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile ilçenin batı bölümünde daha kestirme bir yoldan ulaşımını sağlayacaktır. Taha Carım 2. etap için asfaltlama çalışması için ise yaklaşık 7000 bin ton asfalt kullanılacaktır” dedi.


Başkan Büyükkılıç, asfaltlama çalışması yapılan Taha Carım Bulvarı 2. etap yolun hayırlı olması temennisinde bulundu.




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