Taha Carım Bulvarı açılıyor

Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediyesince yapımı tamamlanan TAHA Taha Carım Bulvarı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özheseki’nin katılımları ile 02 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 13.00’de düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.

7 mahalleden geçen ve toplam uzunluğu 7,5 kilometre olan Taha Carım Bulvarı ile bölgenin imar yapılanmasında hızlı değişim olacağını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Taha Carım Bulvarı için öncelikle bölgedeki yüksek gerilim elektrik hattının yer altına alındığını ve 25 metre genişliğinde yeni bir yolun Kayseri’ye kazandırıldığını kaydetti. Taha Carım Bulvarı’nın tamamen belediye imkan ve iş makineleri ile açıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Belediye olarak bulvar ve caddelerin açılmasına büyük önem veriyoruz. Çünkü yol demek medeniyet, planlı yapılanma ve sağlıklı kentleşme demektir. Yol demek ekonomi ve istihdam demektir. Taha carım Bulvarı açılış törenimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Taha Carım Bulvarı’nın ilçe ve semt halkına hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin bu ekonomiye ve istihdama vermiş olduğu önemin Kayserililer tarafından takdir edildiğini sözlerine ekledi.