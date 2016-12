Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geride bırakılan 2016 yılını değerlendirerek vaatlerin hepsini yerine getirdiklerini, nitelikli hizmet yapmak isteyen belediye olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Palancıopğlu, 2016 yılının ülke açısından zor geçtiğini ancak Türkiye’nin kolay pes edecek bir ülke olmadığını söyleyerek, "Minimum son 3 yıldır belki daha öncesi de olabilir Türkiye büyük badireler atlattı. Ama elhamdülillah ülkemiz ekonomik olarak diri, vatandaşlarımız hala mutlu ve herkes işinin, görevinin yanında. Ekonomi iyi gidiyor, sosyal, kültürel hayat hala canlı. Son 3 yılda Arap Baharı şeklinde başlayan ama çetin bir kış olan tüm Arap ülkelerinin parçalanması projesi tek tek gerçekleştirildi. Biliyorsunuz Mısır’da darbe yapılarak seçimle gelmiş bir cumhurbaşkanı idam cezasına mahkum edildi, Tunus, Fas, Libya ne kadar ülkeye bakarsanız bakın hepsi karıştı. Filistin zaten yıllardır karışık, Afganistan keza öyle karışık. Irak’ı parçalama planlarında yabancı güçler başarılı oldu, bir tek Suriye kalmıştı, orayı da bölme mücadelesi içerisine girdiler ve orada da birçok kardeşimizin yaralanmasına, şehit olmasına mağdur olmasına sebebiyet verdiler. En acı olay da burada Müslüman ülkelerin duyarsız kalması. Türkiye olarak biz dimdik mazlumların yanında yer aldık, kapımızı açtık. 3 buçuk milyona yakın Suriyeli kardeşimiz buraya geldi. Tabi gençler Suriye’yi farklı bir ülke zannedebilirler ama Osmanlı zamanına dönüp baktığımızda orada yaşayanların hepsi oranın Osmanlı’nın tebaası aslında bizim akrabalık bağımızın olduğu kişiler olduğunu da vurgulamak istiyorum. Türkiye’ye yakışanı yaptık ve kapımızı açtık. 3 buçuk milyon nüfus ki bunun yüzde 53’ü 18 yaş ve altı. Genç nüfusu da buraya almış olduk. Ama bunlar tabi ki bitmeyecek; hedef Suriye, Mısır değildi. Hedef Türkiye. Türkiye’nin bölünüp parçalanması için yurtiçi ve yurtdışındaki güçler muazzam derecede çalışıyorlar. Son 3 yılda bunun çok örneğini görüyoruz. Gezi Parkı eylemleri, 17-25 Aralık operasyonları ve daha sonrasında da 15 Temmuz darbe girişimi. Ama elhamdülillah her seferin Türkiye’nin bileğini bükemediler, bu işin altından kalktı, kalkmaya da devam edecek. Dolayısıyla 2016 yılı muazzam derecede zor bir yıldı. Bunun haricinde biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı seçimleri, 7 Haziran - 1 Kasım seçimleri gibi aslında ülkeleri en çok yıpratan seçim süreçlerini biz çok sık aralıklarla yaşamış olduk. Şimdi önümüze bakıyoruz. İstedikleri kadar terör maşalarını kullanmaya çalışsınlar Türkiye emniyet güçleriyle, askeriyle, vatandaşlarıyla bu süreci en iyi şekilde yürütecek ve Türkiye’nin bekası için, kalkınması için mücadele edeceğiz. Türkiye kolay pes edecek, kolay yıkılacak bir ülke değil. Bu sebeple de 2017 yılı bizim, vatandaşlarımız, ülkenin bürokrasi, siyaseti açısından çok daha bilinçli, aklı başında geçeceğini düşünüyorum. Her ne kadar yurtiçindeki ve dışındaki güçler uğraşmaya devam edecek olsa da oyunları çok rahat bozacak konumdayız, çok daha hazırlıklıyız. İnşallah Allah’ın yardımıyla da biz Türkiye’nin İslam ülkeleri lideri olarak devam etmesine, beraberlik içerisinde bu ülkenin bir bütün olduğunu vurgulayarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Talas’ta 3 yıla yakın hizmet verdiklerini kaydeden Palancıoğlu, yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Bazı projeler hakkında bilgiler veren Palancıoğlu merkez ve kırsalda birçok projeleri vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi. Palancıoğlu, "Talas’ta 3 yıla yakın hizmet ediyoruz. Talas’ın vizyonunu bu süreçte değiştirmeye çalıştık. Tabi bu süreç içerisinde de vermiş olduğumuz vaatler var, projeler vardı. Bunların gerçekleşmesi için de mücadele ediyoruz. Talas, Türkiye’nin en fazla nüfus artışının yaşandığı ilçelerin başında geliyor yüzde 7-8 ile. 2015 yılında Kayseri’deki toplam nüfus artışı 21 bin, bu nüfus artışının 11 bini Talas’ta. Yani Kayseri’deki nüfus artışının yarısı Talas’ta gerçekleşiyor. Bundan dolayı da eğitim tesisleri, camiler, sağlık ocakları, yollar, park alanları tabi ki daha çok ihtiyaç duyuluyor, yetişmiyor. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden itibaren biz çalışmaları başlattık. Biliyorsunuz açılışlarını, tanıtım toplantılarını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz oldu. Göreve geldiğim günden itibaren son 3 yıldır Özhaseki Bakanımız ile başlayan Çelik Başkanımızla devam eden Büyükşehir Belediyemiz ile çok güzel bir ilişkimiz var. Hakikaten belediyeler olarak el ele verdik, sırt sırta verdik, diğer kurumlarımızı da yanımıza aldık valilik, kaymakamlık, il müdürlükleri olmak üzere Kayseri’de ahenk içerisinde çalışıyoruz. Tabi bu ahenk olmazsa hizmetlerin kesintiye uğraması söz konusu. Bunun da herkes bilincinde olduğu için süreci teşvik ediyor. Bu kapsamda son 2 buçuk sene içerisinde Talas’a 7 tane okul kazandırdık. Talas tarihinde yapılmış okulların yüzde 16’sını bu dönem içerisinde gerçekleştirdik. Açılan okullara hayırseverlerimiz ve büyükşehirlerimizle birlikte Talas Belediyesi olarak arsa ve peyzaj olarak birçok desteklerimiz oldu. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler ve Talas Belediyesi olarak bu hizmetleri yerine getirdik. Mevlana Mahallesi’nden bahsedecek olursak 60 bin nüfusla Kayseri’nin en büyük mahallesi. Buradaki okul ihtiyacını elhamdülillah çözmüş olduk. 7 okulu 2016 içerisinde hizmete sokmuş olduk. Bu gerçekten Talas için bir rekor. Yatırım değerine baktığımızda da 25 trilyonun üzerinde bir yatırım demek. Bir diğeri camiler. Her binada 300-400 kişinin yaşadığını düşünürseniz bir binada köy yaşıyor. Bununla birlikte cami ihtiyacı da vardı. Hayırseverlerimizle birlikte belediyemizin de desteğiyle 8 tane caminin temelini attık. Bunlardan da peyderpey açılışını yaptığımız oluyor. İnşallah önümüzdeki aylarda da diğer camilerimizin açılışını yapacağız. Bu 8 camiyi de hesaba kattığımızda yaklaşık 30 trilyonluk bir yatırım oluyor, arsa değerlerini hesaba katmıyorum. Bunun haricinde Bahçelievler’de önceden yapılmış ama 9 senedir kapalı olan Mirapoğlu Dispanseri’ni biz Talas Belediyesi Mirapoğlu Sağlık Ocağı adı altında yeni bir Aile Sağlığı Merkezi açtık. Burada 4 tane diş hekimi, psikolog, diyetisyen görev yapıyor. Kayseri’de ikinci büyük kanser tarama merkezini açtık. Bununla birlikte burada 5 tane aile sağlık hekimi görev yapıyor. Yani küçük bir Devlet Hastanesi konumuna büründü. 2019 yılına planlanan doğalgaz çalışmasını Başakpınar’a bu yıl itibariyle getirmiş olduk. 3 yıl erkenden bu hizmeti Başakpınarlı hemşehrilerimizle buluşturmuş olduk. Başakpınar’a bir diğer hizmetimiz, Kayseri’nin en lüks futbol stadyumu yapıldı 2,5 milyon değerinde. Şuanda Kayseri’deki amatör lig maçlarının birçoğu burada oynanıyor. Bu da Başakpınar’a büyük bir hareket getirdi. Başakpınar’a bir diğer müjdemiz kırsalda kullanılacak bir İmam Hatip Lisesi kurduk. 12 farklı mahallemizde mahalle fırınları kurduk. Sakaltutan’da Kültür Evi yaptık. Tüm Talas’ın, belediyenin elektrik giderlerini karşılayacak önümüzdeki günlerde de açılışını yapacağımız güneş tarlası kurduk. Dolayısıyla Talas Belediyesi’nin lambalarda, binalarda harcadığı elektrik giderlerini karşılayacak ekstra bir sistem. Bizim ölçeğimizdeki bir belediye tarafından şuana kadar kurulmuş bir hizmet değil. Bu da yaklaşık 5 milyonluk bir yatırım. Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız, şuanda hizmete koymuş olduğumuz, 2 ay önce ihaleyle satın aldığımız 13 adet hafriyat ve çöp kamyonumuz var. Kira bedeli fazla olduğu için belediyemize katkı yaptık ve satın aldık. O da 5 milyonluk bir yatırım" diye konuştu.

"Ailelerimizin çocuklarına bakacağız"

2017’de yapılacak olan hizmet ve projeler hakkında da bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, en önemli projelerden bir tanesinin kapalı çocuk oyun alanı ve kadın kültür merkezi olduğunu vurguladı. Burada kadınların spor yapabileceği, ayrıca ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına cüzi bir miktarla bakılacağının altını çizen Palancıoğlu, "Bundan sonra ne yapacağımızla ilgili biliyorsunuz Halef Hoca’da direk belediyemizin katkısı ile sağlık ocağı, aile sağlık merkezi ve 112 acil açmıştık. Bununla birlikte Mevlana mahallesine 2017 yılında 2 tane daha açacağız. Bu aile sağlık merkezlerinden bizim ilave olarak farkımız buraya diş ve diyetisyen gibi ilave branşlarda eklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Kayseri’nin en büyük mahallesi Mevlana’da, 2 tane daha sağlık ocağı en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Biz belediye olarak sosyal belediyecilikte yapıyoruz. Bizim de 2 tane restoranımız var. Bir tanesi Halef Hoca Mezarlığı’nın üzerinde bulunan restoranımız. Gayet güzel bir şekilde faaliyet gösteriyor ve örnek bir tesis haline geldi. Vatandaşlarımızı orada misafir etmek isteriz. Bunun yanında da Kayseri’ye yakışan, sucuk ekmek satışı da yaptığımız fayton büfe kurduk. Bunların ötesinde vatandaşlarımızı rahatlatmak için çalıştığımız temizlikte bir numarayız diyebilirim. Parklara çok önem veriyoruz. Parklarımızı da, son 3 yılda olduğu gibi 2017 yılında da çocukların gitmeye can atacağı parklar haline getiriyoruz. Seçimlerdeki vaadim olan kapalı çocuk oyun alanı ve kadın kültür merkezinin de yapımını tamamladık. İnşallah ocak ayı içerisinde bunu hizmete sokuyoruz. Üst katı çocuk parkı kreşi olacak. Çocuklarımızı buraya bırakabileceğiz. Bu çok önemli bir hizmet olacak. Biliyorsunuz ki, aileler bir cenazeye bir düğüne gideceği zaman çocukları bırakacak yer arıyorlar. Büyük bir yatırım olacak. Biz buraya büyük bir önem verdik. Burada profesyonel çocuk bakıcıları eşliğinde ailelerin çocuklarına cüzi bir ücret karşılığında bakacağız. Giriş katı kadın kültür merkezi olacak, orada çeşitli eğitimler verilecek. Ufak bir kafeteryası olacak, alt katı da Talas’a özel bayanlar için jimnastik salonu olacak. Bu da güzel, pilot bir proje olacak ve tamamlandı. İnşallah Ocak ayı içerisinde hizmete sunuyoruz. Tarihi eserlere sahip çıkıyoruz, Tablakaya Mahallesi’ni inşallah tanıtıma açacağız. Önümüzdeki yıllarda kentsel dönüşüm uygulayacağız. Uzun süre eski binalarda oturan vatandaşlarımız cazip bir şekilde yeni apartmanlarına kavuşmuş olacak. Bunun gibi birçok hizmetimiz var" dedi.

Nitelikli hizmet yapmak isteyen bir belediye olduklarının altını çizen Palancıoğlu, "2014-2015-2016 Talas için dolu dolu geçen bir yıl oldu. Vaatlerimizin hepsini inşallah gerçekleştiriyoruz. Sadece vaatlerimiz değil, ötesine geçtik. Eksiklerimiz var ancak nitelikli hizmet yapmak isteyen bir belediyeyiz" şeklinde konuştu.