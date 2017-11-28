Talas Belediyesi ekipleri kuru yaprakları gübreye dönüştürüyor

Ekipler günde 120 kilometre alanda ve yaklaşık 110 parkta yaprak temizliği yapıyor.

Talas’ta mevsim şartlarından dolayı ağaçlarından sararıp düşen yapraklar, çevre kirliliği oluşturmaması için belli saat ve zaman aralığında toplanıyor. Ekiplerin Eylül ayı ortalarında başlayan yaprak mesaisi, Aralık ayı ortalarına kadar devam edecek. Temizlik çalışmalarında zamandan kazanmak için teknolojik uygulamalara da yer verdiklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Temizlik İşleri ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personelimiz yaprak toplamak amacıyla özel olarak dizayn edilen 3 adet vakumlu temizlik araçlarıyla oldukça kolay yaprak temizliği yapıyorlar. Toplanan yapraklarımızı ziyan etmiyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yaprakları ve kuruyan bitkileri patoslarda öğüterek doğal gübre haline getiriyor. Ve zamanı geldiğinde doğal gübre olarak parklarımızda kullanılıyor. Temizlik işçilerinin yaprak mesaisi Aralık ayına kadar devam edecek" dedi.