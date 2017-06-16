Talas Belediyesi iftarda Tablakayalıları ağırladı

Restorasyonu yeni tamamlanan Tablakaya eski belediye binası önünde verilen iftar yemeğinde konuşan Başkan Palancıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek Ramazan Ayı’nın hayırlı olmasını diledi.

Toplu iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Ülkemizin ilelebet bağımsız olarak gelişerek İslam ülkelerinin lideri konumunda olmasını temenni ediyorum.

Ben göreve geleli 3,5 seneye yaklaştı. Buranın da benim için özel bir önemi var. Sizinle ilk iftar programımızda sizlere buranın çok değişeceğinin ve güzelleşeceğinin sözünü vermiştim. Tablakaya Mahallesinde altyapı tamamen değişti. Tablakaya’nın altyapıda kanalizasyon, su, doğalgaz, Telefon ve birçok sorunları vardı. 2 yılda bu altyapı faaliyetlerini tamamlamış olduk.

Hemen akabinde sokak sağlıklaştırmaya girdik. Tablo gibi güzel bir mahalle ortaya çıktı.” dedi.

Talas Belediyesi’nin bütçesinin üzerinde yatırımlar yaptığını vurgulayan Başkan Palancıoğlu, “Bundan sonrasında da Han, Harman ve Kiçiköy mahallesi olmak üzere buradaki tarihi eserlerin korunması ve sokakların ayağa kalkması için hizmet vereceğiz. Buradaki eski belediye binamızı da çok şık bir şekilde restore ettik. Üst kısmı Talas Kabul Evi olarak hizmet verecek. Üst düzey misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Aynı zamanda burada bu meydanda bugün verdiğimiz iftar gibi birçok programı burada gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı, bakanlarımızı, milletvekillerimizi ve büyükelçilerimizi burada ağırlayacağız. Binamızın alt kısmında ise nikah salonumuz var. Daha önceden hizmete sunduğumuz faytonlarımızla gelin ve damat bahçe kapısına kadar gelecek. Kayseri’nin en güzel, en nitelikli nikah salonuna kavuşmuş olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“Hep beraber Talas, Kayseri ve ülkemizin menfaatine çalışacağız.” Diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Yurt içinde ve yurtdışında birçok düşmanlarımız var. Onun için bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Hangi partiden olursak olalım hangi inançtan olursak olalım bu ülke bizim ülkemiz. Beraber yaşayacağız. Rabbim huzurumuzu bozmasın.”

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların masalarını gezerek iftar programına katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.