Talas Belediyesi İlçe Yöneticilerini iftarda buluşturdu

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Talas için yapılan tüm hizmetlerde katkısı olan ilçe yöneticilerine teşekkür etti.

Talas’a yapılan hizmetler ve projelerden bahseden Başkan Palancıoğlu, "Bu sene Talas’ta böyle güzel bir iftar programında buluşalım istedik. Sayın kaymakamımız, muhtarlarımız, ilçe müdürlerimiz ve meclis üyelerimiz burada. Sizleri yeni tesisimiz olan Esma Hatun’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Burası daha önce düğün salonu olarak kullanılmış. Pejmürde bir haldeydi. Binanın iç kısmını kongre ve toplantı salonu şeklinde dizayn ettik. Mevlana Sosyal Tesislerimiz tadilatta olduğu için hizmet aksamasın diye restoran hizmetimizi burada vermeye başladık. Burası kına, düğün, sünnet özel gün gibi organizasyonlarınızda kullanabileceğiniz güzel bir mekan oldu. Bu tür tesislerin ben belediyemiz ve Talas açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Talas Belediyesi olarak üç buçuk yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Bütçemizin çok çok üzerinde faaliyetler yapıyoruz. Teknik olarak asfalt ve kilit parke çalışmalarımıza yoğunlaştık. Talas’ın birçok bölgesi asfalt çalışmalarımız sürüyor. Onun haricinde 8 cami, 6 okul ve 2 sağlık ocağını Talas’a kazandırdık. Yakında Kayseri’nin en büyük ve en fonksiyonel camilerinden bir tanesi olacak olan Abdülhamid Han Cami’yi açacağız. Başakpınar’da bulunan bir camimizin de peyzajı bitti. Yakında onu da açacağız. Elmacıoğlu Camimizin kabası bitti. İnşallah yaz sonunda açmayı planlıyoruz. Mehmet Çetin Çağlar’ın yaptırdığı camimizin de açılışını inşallah gelecek seneye yapacağız. Bu şekilde inşallah cami ihtiyacını karşılayacak şekilde camilerimizin yapımını tamamlıyoruz. Bunlar hayırseverlerimiz ve Talas Belediyesi işbirliği ile yapılan camiler. Aynı zamanda 6 okulumuzu da Büyükşehir Belediyemiz ve hayırseverlerimiz sayesinde Talas’a kazandırdık” şeklinde konuştu.

"Şu anda da 13 yeni okul alanını Talas’a kazandırdık. İnşallah okul ihtiyacını tamamen gidermeye çalışacağız." diyen Başkan Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Talas’a kazandırmak için geçtiğimiz günlerde 2 sağlık ocağının daha protokolünü imzaladık. İnşallah kısa zamanda onlar da hayata geçecek. Bu sağlık ocaklarımız Mevlana Mahallesi’nde çok şık, küçük bir devlet hastanesi niteliğinde olacak. Kültürel faaliyetlerimiz ise bir yandan devam ediyor Bir yandan da kırsala yaptığımız yatırımlarımız sürüyor. Başakpınar’ı doğalgazı getirdik. Buranın hem ana ve ara caddelerinin asfaltını yaptık. Geçtiğimiz yıl Başakpınar’ın Malatya bağlantı yolunu ve Kepez’de Cebir’e kadar olan yolu asfaltlanmıştık. Süleymanlı Mahallesi’nin girişindeki yol bir otoban gibi oldu. Aynı zamanda Süleymanlı Mahallesi’ne bizim bütçemizde bir belediyenin çok üstünde olan 1 megavatlık güneş enerji santralleri kurduk. Tüm belediyenin elektrik giderlerini karşıladığı gibi 200 milyarlık da belediyemize gelir elde ediyoruz. Tarihi Tablakaya Mahallemizi güzel bir noktaya getirdik. Alt yapısını ve üst yapısını değiştirdik. Burası için Valilikten, YİKOP’tan ORAN’dan, Büyükşehir Belediyesi’nden destek aldık. Büyük oranda da kendi ülkemizden yararlanarak bu mahalleyi ayağa kaldırmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu mahallede Kayseri’nin en şık nikâh salonunun açılışını gerçekleştireceğiz. Kayseri’ye gelen üst düzey misafirleri ağırlamak üzere eski belediye binasını onararak Talas Kabul Evi şeklinde dizayn ettik. Talas’ta çok şükür Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve hayırseverlerimiz ile birlikte birçok projeyi hayata getirdik. Koştur koştur hizmetlerimiz devam ediyor. Muhtarından ilçe müdürüne kadar herkesin yapılan hizmetlerde emeği var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e, Valimize, Kaymakamımıza bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."