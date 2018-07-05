Talas Belediyesinde Yangın Tatbikatı

Talas Belediyesinin çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği kurum içi iş sağlığı ve güvenliği eğitim faaliyetleri kapsamında yangın eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri tarafından belediye çalışanlarına tatbikat kapsamında yangın anında yapılması gerekenleri sunum eşliğinde örneklerle anlattı.

İsmail Er tarafından belediye çalışanları yangın sırasında yapılması gerekenler ve binanın güvenli bir şekilde nasıl tahliye edileceği konusunda bilgilendirildi. Temsili olarak çıkarılan yangın ile tatbikat gereği dumandan etkilenilmesi sonrası kurtarma ekipleri tarafından gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı, tatbikatta bir yangın anında meydana gelebilecek yaralanmalar ve yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında da bilgiler verildi.