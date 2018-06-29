Talas Belediyesinden 4 yılda 42 park

Son 4 yıllık dönemde 42 yeni park alanı kazandıran, 23 parkı ise yenileyen Talas Belediyesi, 24 yeni parkın yapımını, 3 parkın ise yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Talas’ın genelinde nüfus artışının hızlı olmasıyla birlikte yol, park, okul, cami, sağlık ocağı gibi ihtiyaçlarında arttığını ifade eden Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu ihtiyaçlara yetişebilmek için elimizden geldiğince koşturuyoruz. 2018 yazı itibariyle 21 tane yeni park Talas’a kazandırıyoruz. Bunun haricinde Mevlana Mahallesinde 15 civarında parkımız yapılmaya devam ediyor. İnşallah Bahçelievler, Harman Gülistanevler Mahallesi ve Yenidoğan Mahallemizde de parklarımız var. Yeni nesil oyun gruplarımızı parklara kazandırdık. Gücümüz yettiğince yeni alanları yeni parkları yapıyoruz. Bunun haricinde kırsal mahallelerimizde de Kuruköprü, Çömlekçi gibi mahallelerimizde gücümüz yettiğince park yapıyoruz. Reşadiye de iki parkımız revize ettik. Aynı zamanda Cebir, Zincidere Mahallelerimiz de revize park çalışmalarımız oldu. Yakında Kepez, Çatakdere, Alaybeyli mahallelerimize yeni parklar yapacağız” dedi.

Parkların yanında tüm spor sahalarını da yenilediklerini ve yeni sahalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Nüfus artışı çok hızlı olunca ister istemez parklara ihtiyaç da fazla. Önceki imar planı çok nitelikli olmadığı için çok fazla beton bloklar ortaya çıkmış. Ve bunların arasında yeteri kadar park yeri ayrılmamış. Biz yeni imar revizyonu planımızda Talas’taki yeşil alanların miktarını yüzde 25 artırdık. Bu çok büyük bir gelişme. Bunun haricinde hem okul hem sağlık ocağı hem de ibadethane sayısını artırdık. Bunu yaparken de özellikle 13 civarında kütle parseli okula, camiye, parka ve sağlık ocağına dönüştürdük. Gereksiz yolları kaldırdık. Bu sayede Talas’taki eksik olan kamu alanlarının ihtiyacını giderdik. Çalışmalarımızın Talas’a hayırlı olmasını dilerim.”

Talas Belediyesi tarafından yeni parklar inşa edilirken mevcut parklar, spor sahaları ve yürüyüş parkurlarındaki revize çalışmaları da devam ediyor.