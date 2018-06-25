Talas Belediyesinden çini sergisi

Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen çini kursu öğrencilerinin üretip hazırladığı sergiye katıldı. Kayseri Park’ta Kayserililerin beğenisine sunulan sergi 2 gün boyunca açık olacak.

Kayseri Park’ta düzenlenen sergiye Mustafa Palancıoğlu, eşi Emel Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Talas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akçalı, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Talas Belediyesi olarak birçok farklı alanda kurs düzenlediklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Belediye olarak özellikle bayanlara yönelik kurslarımız daha fazla. 1,5 yıl önce çini kursumuza başlamıştık. Osmanlı Sokağında büyük bir konağı çini atölyesi olarak tertip ettik ve halk eğitim merkezimizle beraber derslere başladık. Bugünde Kayseri Park’ta güzel bir sergi ile bunu taçlandırdık. İnsanlar belediyemiz bünyesinde üretilen çini ürünlerini burada görmüş olacaklar. Sağ olsun kursiyerlerimiz ve Nuran Hocamız çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. İnşallah bundan sonra kadınlara yönelik bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Zaten Osmanlıdan bize gelen mirasa sahip çıkmamız bu şekilde oluyor. Geleneklerimizin elden elde bu şekilde devam etmesi çok önemli. Tüm Talaslı ve Kayserililerimizi sergimizi görmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Palancıoğlu sergiyi gezdikten sonra kursiyerlere sertifikalarını da verdi.