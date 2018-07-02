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02 Temmuz 2018 14:47

Talas Belediyesinden taşınmaz ihalesi

Talas Belediyesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralık eczaneler ve satılık akaryakıt alanı, kütle parseller, özel sosyal tesis, özel sağlık tesisi, ticaret merkezi alanı olmak üzere toplam 21 taşınmazı ihale edecek.

Talas Belediyesinden taşınmaz ihalesi

02 Temmuz 2018 14:47

Konuyla ilgili ihale 25 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00’te Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak.


İhalelerle ilgili açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas Belediyesi olarak Talas’a farklı alanlarda hizmet ediyoruz. Bu kapsamda da özellikle Talas’ın ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli çalışmalarımız var. 25 Temmuz’da büyük bir ihalemiz olacak. Bu ihale kapsamında konut alanları, ticaret alanı, akaryakıt istasyonu gibi faklı parsellerimiz satışa sunulacak. Yatırımcıları ve işletme sahiplerini ihalelerimize davet ediyorum. Belediyenin hizmetlerini daha iyi karşılaması için de bir vesile olacak. Aynı zamanda da hayırseverlerimizle Talas’ta Mevlana Mahallesine kazandırdığımız 2 tane sağlık ocağımız var. Sağlık ocaklarımız oldukça kapsamlı olacak. İçerisinde diş ünitesi, diyetisyen ve psikolog bulunacak. Bu sağlık ocaklarının yanında 3’er tane eczane var. Bunları 10 yıllığına kiraya veriyoruz. Hem satış hem kiralama ihalelerine tüm yatırımcılarımızı bekliyoruz” dedi.




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