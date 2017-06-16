"Talas bu sene yatırıma doyacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Halef Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Halef Hoca Caddesi’nde yapılan çalışmaları takip etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Halef Hoca Caddesi’ne giden Başkan Çelik, çalışmaların son durumunu yerinde gördü.

Başkan Çelik, asfalt çalışmaları tamamlanan yoldaki kaldırım çalışmaları ve Continuous Form ile yapılan bordür çalışmalarını izledi ve yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Halef Hoca Caddesi’nin Talas’ın önemli akslarından biri olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, caddenin 30 metre genişliğindeki 1250 metrelik bölümünü asfaltı, yaya kaldırımı, bisiklet yolu ve otoparkı ile tamamen yenileyeceklerini belirtti. Yolun önce alt yapısının ye4nilendiğini dile getiren Başkan Çelik, “KASKİ, doğal gaz şirketi ve Elektrik Şirketi gibi yatırımcı kuruluşlar altyapı çalışmalarını tamamladılar. Ardından da ekiplerimiz girdi. İnşallah tamamlandığında Talas’ımızın ok önemli bir aksı modern bir hale gelmiş olacak” dedi.

Sadece Halef Hoca Caddesi’ne 3,5 milyon lirayı geçen bir yatırım yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Burada yeni model ve yeni tarzdaki kaldırım taşları ile bordür taşlarını kullanıyoruz. Kocasinan Belediye Başkanlığına ilk başladığımda kendi kalemimle çizdiğim birbirine lego gibi geçen kaldırım taşı ve bordür taşı uygulamalarına geçmiştik. Hamdolsun Kayseri’nin artık tüm genelinde kullanılmaya başlandı. Hiç harç kullanmadan birbirine kilitlenen son derece modern, batı şehirlerindeki gibi bir kaldırma kavuşmuş oluyoruz. Şehir merkezindeki tüm ilçelerimizde aynı malzemeleri kullanıyoruz ve şehirde bir bütünlük oluşturuyoruz. Halef Hoca Caddesi’nde bordür uygulamamız da yeni. Orta refüjde yüksek bordür uygulaması vardı; ama burada Continuous Form, yani süreklilik arz eden kesintisiz bir bordür uygulamasını yapıyoruz. Talaslı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, vatandaşların Halef Hoca Caddesi’nde belki sadece üstyapıyı gördüklerini; ancak alt yapı kuruluşlarının titizlikle çalışarak altyapıyı yenilediğini söyledi. Yolda asfaltlama çalışmasının tamamlandığını, kaldırım ve refüj çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Palancıoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin ilçemizdeki farklı yollarda çalışmaları var. Talas ilçemize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Talas bu yatırımlarla muazzam bir ilçe haline geldi” dedi.