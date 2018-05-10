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10 Mayıs 2018 11:03

Talas İlçesinde Adaçayı Hasadı Başladı

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile ortaklaşa yürütülen "İlimizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında; Talas İlçesinde ilk defa geçtiğimiz yıl demonstrasyonunu kurulan Koçcağız Mahallesi üreticilerinden Kemal Odabaşı’nın Adaçayı dikimi yapılan tarlasında 2018 yılının ilk hasadı başladı.

Talas İlçesinde Adaçayı Hasadı Başladı

10 Mayıs 2018 11:03


Üretici Kemal Odabaşı yaptığı açıklamada; "Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle adaçayı tarımını yapmaya başladım. Adaçaylarının üretiminin her safhasında eşim Fatma Odabaşı ile birlikte fidelerin her biri ile dikiminden çapalamasına, sulamasından hasadına kadar tek tek bakımını birlikte yaptık. Bu çalışmaları yaparken herhangi bir kimyasal gübre veya ilaç kullanmadık, adaçaylarını doğal olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.


Verim ve kaliteden memnun olduğu için önümüzdeki yıllarda ekilen alanı genişletmeyi planladığını belirten Kemal Odabaşı, tüm üreticilere tecrübelerini aktarabileceğini belirterek il ve ilçe müdürlüğü teknik elemanlarına teşekkür etti.




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