Talas İlçesinde Adaçayı Hasadı Başladı

Üretici Kemal Odabaşı yaptığı açıklamada; "Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle adaçayı tarımını yapmaya başladım. Adaçaylarının üretiminin her safhasında eşim Fatma Odabaşı ile birlikte fidelerin her biri ile dikiminden çapalamasına, sulamasından hasadına kadar tek tek bakımını birlikte yaptık. Bu çalışmaları yaparken herhangi bir kimyasal gübre veya ilaç kullanmadık, adaçaylarını doğal olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Verim ve kaliteden memnun olduğu için önümüzdeki yıllarda ekilen alanı genişletmeyi planladığını belirten Kemal Odabaşı, tüm üreticilere tecrübelerini aktarabileceğini belirterek il ve ilçe müdürlüğü teknik elemanlarına teşekkür etti.