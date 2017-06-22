Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 13:19

Talas Kadın Kültür Merkezi’nde yeni kurslar açılıyor

Talas Belediyesi, yeni açılan Kadın Kültür Merkezi, Kapalı Çocuk Parkı ve Spor Merkezi’nde sağlıktan eğitime, spordan çocuk bakımına kadar birçok hizmeti kadınlara kazandırmaya devam ediyor.

Talas Kadın Kültür Merkezi’nde yeni kurslar açılıyor

22 Haziran 2017 13:19

Bu kapsamda temmuz ayı içinde kadınlara yönelik Arapça ve Takı Tasarımı olmak üzere yeni kurslar açılacak.


Merkezin çok fonksiyonlu faydalı ve kadınların ve çocukların yararı için yapıldığını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kadınlarımıza tesisimizde kaliteli ve faydalı birçok hizmet veriyoruz. Kapalı Çocuk Parkında saatlik olarak güvenilir ve uzman ellerde çocuklarına bakılıyor. Kadınlar ise kendilerini geliştirmek için kurslarımızdan faydalanıyor. Hem meslek öğreniyorlar hem kendilerini geliştirerek topluma yararlı insanlar oluyorlar. Onların işlerini kolaylaştırarak, sosyal ve kültürel alanda yaşamlarına güç vererek her türlü kolaylığı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür kurslarımız bunlar için bir başlangıçtır. Burada kadınlarımız çok kıymetli bilgiler öğreniyor. Kendilerini geliştiriyorlar. Diksiyon, Girişimcilik, İşaret Dili devam eden kurslarımızdı. Bunlara ilaveten Arapça, Takı Tasarımı ekledik. Bunlar için kayıtlar alınmaya başladı. Kadınların talepleri doğrultusunda yeni projeler yapılacaktır. Bundan sonraki projelerimizin devamında talepler doğrultusunda tesisimizde bunlara benzer kurslar açmaya devam edeceğiz.” dedi.


Alanlarında uzman eğitimcilerin görev yaptığı Kadın Kültür Merkezinin kreşinde profesyonel bakıcılar eşliğinde çocuk bakımı yapılırken spor merkezinde sağlıklı yaşam ve spor aktiviteleri devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:47
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!