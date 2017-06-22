Talas Kadın Kültür Merkezi’nde yeni kurslar açılıyor

Bu kapsamda temmuz ayı içinde kadınlara yönelik Arapça ve Takı Tasarımı olmak üzere yeni kurslar açılacak.

Merkezin çok fonksiyonlu faydalı ve kadınların ve çocukların yararı için yapıldığını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kadınlarımıza tesisimizde kaliteli ve faydalı birçok hizmet veriyoruz. Kapalı Çocuk Parkında saatlik olarak güvenilir ve uzman ellerde çocuklarına bakılıyor. Kadınlar ise kendilerini geliştirmek için kurslarımızdan faydalanıyor. Hem meslek öğreniyorlar hem kendilerini geliştirerek topluma yararlı insanlar oluyorlar. Onların işlerini kolaylaştırarak, sosyal ve kültürel alanda yaşamlarına güç vererek her türlü kolaylığı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür kurslarımız bunlar için bir başlangıçtır. Burada kadınlarımız çok kıymetli bilgiler öğreniyor. Kendilerini geliştiriyorlar. Diksiyon, Girişimcilik, İşaret Dili devam eden kurslarımızdı. Bunlara ilaveten Arapça, Takı Tasarımı ekledik. Bunlar için kayıtlar alınmaya başladı. Kadınların talepleri doğrultusunda yeni projeler yapılacaktır. Bundan sonraki projelerimizin devamında talepler doğrultusunda tesisimizde bunlara benzer kurslar açmaya devam edeceğiz.” dedi.

Alanlarında uzman eğitimcilerin görev yaptığı Kadın Kültür Merkezinin kreşinde profesyonel bakıcılar eşliğinde çocuk bakımı yapılırken spor merkezinde sağlıklı yaşam ve spor aktiviteleri devam ediyor.