Talas Papatya Mahallesinde park açılışı yapıldı

Mustafa Palancıoğlu Papatya Caddesinde yapımı yeni tamamlanan parkta mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya gelerek çocuklarla oyun oynadı.

Etkinliğe AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici, Talas Kadın Kolları Başkanı Adile Erciyes, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Talas genelinde birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Bunlar arasında parklarda var. Nüfus çok hızlı artıyor. Her sene bir kırsal ilçe nüfusu kadar Talas yoğun bir nüfus alıyor. Bundan dolayı da okul, cami, park gibi ihtiyaçlar hat safhada. Bizde gücümüz yettiğince hizmet yapıyoruz. Bu sene 21 tane park yaptık. Bu şekilde bitirdiğimiz parkları da ziyaret edip vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Böylece çocuklarımızla mini bir açılış gibi yaparak onları dondurmasından, pamuk şekerine, palyaçosuna kadar eğlenceli bir aktivitenin içine sokuyoruz. Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde park ihtiyacı vardı bizde ihtiyaçları gideriyoruz. Vatandaşlarımız parkımızdan oldukça memnun. Bu bölgelere yakın yeni parklarımızı da yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizimde yüzümüzü güldürüyor. İnşallah bundan sonrada diğer parkları da hızlı bir şekilde tamamlayıp, çocuklarımızın kullanımına sunacağız.” dedi.

Papatya Caddesine yeni bir parkın daha müjdesini veren Başkan Palancıoğlu, “Bu parkımızda farklı yaş gruplarına göre çocuk oyun grupları kurduk. Karma oyun gruplarıyla parkımızı şenlendirdik. Oldukça nitelikli bir park oldu. Bu parkımızın karşısında 4.500 metrekarelik bir parkın daha inşaatına başladık. Talas genelinde 15 tane daha inşaatı devam eden parkımız var. İnşallah Talas bundan sonra çok daha güzel bir alan haline gelecek. Tabi çocuklarımız için sadece park değil okul projelerimiz de devam ediyor. Benim dönemimde 6 okulu açtık. 3 okulumuz bu sene bitti. Bir özel okulla beraber 4 okulun açılışını yapacağız. Okul yatırımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.