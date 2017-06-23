Talas personeli iftar sofrasında buluştu

Mustafa Palancıoğlu sahada çalışan personel ve ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi. Her zaman güler yüzle vatandaşa hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, Talas’ın gelişmesi için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade etti.

İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak çalışanların ve ailelerinin hatırlarını sorup sohbet eden Başkan Palancıoğlu, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Nice bayramlara birlikte kavuşmayı nasip etsin. Bayramlar bizim için önemli. Yoğun bir şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Belediye olarak ne yapıyorsak hep birlikte hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Birlikte başarıyoruz. Talas güzel bir ilçe. Bizde daha güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Size teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. İnşallah bizlerde sizleri mahcup etmeyiz. Talas gittikçe büyüyor. 2014 yılından buyana 40 kilometreye yakın bir mesafeye hizmet götürüyoruz. Çok şükür hizmet araçlarımızı yeniledik. Yeni yeni yatırımlar yapıyoruz. Hep birlikte Talas’ın kalkınması, gelişmesi için koştur koştur hizmet ediyoruz.” dedi.

“Vatandaşın memnuniyeti bizler için çok önemli.” diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Vatandaşlar birlikte yaptığımız güzel çalışmalardan dolayı memnun oluyorlar. Park ve bahçelerin temiz olması, yeşil olması, yolların temiz olması, asfaltların kaldırımların kaliteli olması memnuniyeti artırıyor. Beyaz masaya gelen talepleri her gün değerlendiriyorum. Hangi hizmet alanlarda şikayet ve talep geliyorsa bu alanlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Her çarşamba halk günü toplantıları yapıyoruz. Talas Belediyesi olarak biz vatandaşlarımıza güler yüzle hizmet veriyoruz. Ramazan Bayramını’zı tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İlçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hizmet etmeyi nasip eylesin.”