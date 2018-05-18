Talas Ramazan Sokağına vatandaşlar akın etti

Her kesimden vatandaşa hitap eden etkinliklere katılanlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Ramazan’ın coşkusunu yaşıyor.

Ramazan’ın ruhunu yaşatabilmek için 750 metrekare kapalı alanda kurulan ve 45 stanttın yer aldığı dev çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas’ta farklı bir Ramazan yaşandığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, alanda ilk kez kurulan dev çadırdaki Ramazan Sokağı’nı gezerek hem vatandaşlarla, hem de stant yetkilileriyle sohbet etti. Stant görevlilerinin ikramlarını geri çevirmeyen Başkan Palancıoğlu, gençler ve çocuklarla da yakından ilgilendi.

Yiyecekten içeceğe, hediyelik eşyadan çocuklar için eğlencelere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Ramazan Sokağı’na herkesin ilgi gösterdiğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Öncelikle bütün vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Ramazan’ın ruhuna yakışır bir ay diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin.” dedi.

“Talas’ta farklı etkinliklerle insanların gönüllerine hitap edecek bir Ramazan yaşatmayı istedik” diyen Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda Yamaçparaşütü İniş Pisti’nde dev çadırda Ramazan Sokağı hazırladık. Burada farklı müesseseler hizmet veriyor. Tatlısından dondurmasına, yiyecek içeceğinden eğlencesine kadar birçok alanda hizmet var. Vatandaşlarımız burada hem yemek yiyebildikleri gibi, hem de çocuklarını çeşitli aktivitelerle eğlendirebiliyorlar. Hacivat-Karagöz, Aşuk- Maşuk, orta oyunu, komedi dans üçlüsü, kukla gösterileri, illüzyon ve ateş gösterileri gibi etkinlikler yer alıyor. Daha ilk gün olmasına rağmen yoğun bir kalabalık var. Vatandaşlarımız memnun görünüyor. İnşallah Ramazan boyunca etkinliklerimiz devam edecek.”