Talas Sayer Caddesine asfalt

Talas'ta nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesinde, Derevenk Viyadüğüne çıkan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Sayer Caddesinin birleştiği yolda asfalt çalışması başladı.

6. etapların sonundaki 500 metre uzunluğunda ve 700 ton asfaltın kullanılacağı yolda çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, personelle de sohbet etti.

Yapılaşmanın gün geçtikçe arttığı bölgede ihtiyaçları belirleyip çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, yeni binalara taşınan vatandaşların yol, asfalt, kaldırım gibi altyapı hizmetlerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, Mevlana Mahallesini ‘şantiye' olarak tanımladıklarını anlatarak, “Artık bu mahallemizde 50-60 civarında yapılaşmamış nokta kaldı. Oralardaki yapılaşma da tamamlanınca mahallemiz şantiye görünümden çıkmış olacak, daha güzel ve modern bir görünüme kavuşacak.” dedi.

Yeni yapılan yollarla kaliteli bir ulaşımın meydana geldiğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Talas genelinde hava şartlarının elverdiği günlerde asfalt çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız burada da asfalt sermeye başladık. İçinde bulunduğumuz bölgedeki Sayer Caddesinde yeni yapılan binaların ardından ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde altyapısını bitirdik. Şimdi de zemin oturmasıyla beraber ekiplerimiz asfalta başladı. Planlamamız çerçevesinde ihtiyaç olan yerlere hava şartları müsait olduğu sürece asfalt çalışmamız devam edecek.” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, asfaltın yapıldığı yerde yeni bir parkın da yapılacağını ifade ederek, “Yaptığımız yollarla ulaşımın konforunu artırıyoruz. Hemen asfalt yapılan yolumuzun yanındaki alanda park yapacağız. İnşallah hem yolu hem parkı birlikte hizmete sunacağız. Emeğini esirgemeyen bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.