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26 Ağustos 2018 11:04

Talas Sosyal Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talaslıların sabırsızlıkla beklediği Talas Sosyal Yaşam Merkezi’ni yakında hizmete açacak.

Talas Sosyal Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor

26 Ağustos 2018 11:04

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de sık sık incelemelerde bulunarak yakından takip ettiği tesis, mimarisi ve inşaat kalitesiyle dikkat çekiyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önceki hafta basın mensuplarının katılımıyla yaptığı yatırım turunda Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nin kalitesine vurgu yapmış, 5 yıldızlı otellerde, modern spor tesislerinde görülemeyecek kalitenin Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde var olduğunu belirtmişti. Başkan Mustafa Çelik’in de dile getirdiği gibi mimarisi ve inşaat kalitesi ile dikkat çeken Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediyesi’nin Talaslılara önemli bir armağanı olacak. Bahçelievler Mahallesi-Muhsin Yazıcıoğlu Parkı karşısında bulunan Sosyal Yaşam Merkezi, pek çok ihtiyaç düşünülerek planlandı. Toplam 5 bin 247 metrekare kapalı alandan oluşan Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı iki adet yüzme havuzu, ikişer adet spor salonu, buhar odası, sauna, 8 adet KAYMEK kursları için derslik, ayrıca 2 adet bilgisayar dersliği, kreş, oyun odası gibi birimler ile dış mekana açılan 300 metrekarelik bir kafeterya yer alıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin üç ayrı şirketi tarafından hizmet verileceğini belirterek, Spor A.Ş., KAYMEK ve KAYTUR hizmetlerini bir arada yakında Talaslılarla buluşturacaklarını belirtti.




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