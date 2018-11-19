Talas'a Bir Sağlık Tesisi Daha

Talas'ta belediye ve hayırsever Kirazgiller Ailesi tarafından yaptırılarak hizmete giren Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezi için tanıtım töreni düzenlenecek.

Nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesindeki Karasu Caddesi üzerinde arsası Talas Belediyesine ait, hayırsever Kirazgiller Ailesince yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kayseri ziyaretindeki toplu açılış töreniyle hizmete giren Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezi, 21 Kasım Çarşamba günü düzenlenen törenle tanıtılacak.

Törenle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için birçok yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların birçoğunu hayırseverlerimizle yapıyoruz. Özellikle sağlık ocağı, okul, cami ve Kur'an kursu gibi hizmetlerde hayırseverlerimiz sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, törene Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin de katılacağını belirterek, “Düzenleyeceğimiz törenle Fatma Kirazgiller adına oğullarınca yapılan aile sağlığı merkezimizin ve yanındaki eczanelerin tanıtımını yapacağız. Aile hekimi, psikolog, diş hekimi ve laboratuvarın bulunduğu iki katlı, çok güzel bir tesis oldu. Şehrimizin en kalabalık bölgesi olan Mevlana Mahallemizde büyük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde tamamlandı. Aile hekimleri görevlerine başladı, eczaneler açıldı. İnşallah güzel bir hayrın tanıtımını yapacağız. Çarşamba saat 11.00'de bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Rabbim herkese hayır yapmayı nasip etsin, hayırseverlerimizi başımızdan eksik etmesin.” diyen Başkan Palancıoğlu, hayırseverlere ve emeği geçen personele teşekkür ederek sözlerini tamamladı.