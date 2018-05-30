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30 Mayıs 2018 11:39

Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir;

Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, hastaların tedavisi için Ramazan ayında kan bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Kan vermek orucu bozmaz” dedi.

Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir;

30 Mayıs 2018 11:39


Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında kutlanan Lösemi Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Talasemi ve Lösemililer Derneği olarak bu haftanın önemi ve amacını yerini getirebilmek maksadıyla okullarda çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetlerde bulunacaklarını kaydeden Başdemir, “Bizim yapmak istediğimiz en önemli şey, toplumun eğitimini sağlamak, toplumu bilinçlendirmek ve bununla ilgili alınması gereken önlemleri kendilerine anlatmak istiyoruz. Çünkü lösemi halk dilinde kan kanseri olarak geçmekteyse de, maalesef hastalığın oluşum sebebi bilinmemekte, bu sebeple de alınacak önlemler maalesef tıpta bilinememektedir. Ancak bazı işaretler löseminin belirtilerini göstermektedir. O bakımdan lösemi blast kan hücrelerinin biran da çoğalmasıyla birlikte başlar, bunun ilk belirtileri de diş eti kanamaları, burun kanaması, vücutta oluşan morluklar ve kızarıklıklar, keskin kas ağrıları, iştahsızlık, halsizlik ve yüksek ateştir. Bu ilk belirtileri gören insanların mutlaka onkoloji ve hematoloji polikliniklerinde test yaptırmalarını öneriyoruz. Eğer ikinci kademeye düşer ve gecikirlerse, tedavisi çok zor olmaktadır” diye konuştu.


Lösemi ve talasemi hastalarının kan ihtiyacı olduğunu ve Ramazan ayında kan bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Faruk Başdemir, kan vermenin orucu bozmayacağını kaydetti. Başdemir, konuşmasını şu şekilde tamamladı:


“Sağlıklı insanların mutlaka vermelerini diliyoruz. Biz kan bulmakta en fazla Ramazan ayında sıkıntı yaşıyoruz. Verilecek kan orucu bozmaz. Diyanet ve müftülükten aldığımız bilgiler doğrultusunda halkımıza buradan duyuruyoruz.”




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