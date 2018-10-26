Talasgücü Belediyespor'da hedef 3 puan

Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 6. haftasında Pazar günü sahasında Hatay ekibi Arsuz Karaağaçspor'u konuk edecek.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle iyi gidişe son vermişti. Yeniden seri galibiyetler almayı hedefleyen Talasgücü Belediyespor önünde oynayacağı Arsuz Karaağaçspor maçını kazanarak hem yeni bir galibiyet serisi yakalamak hem de geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyeti telafi etmenin peşinde. İlk 4 haftada ortaya koyduğu performans ve aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Talasgücü Belediyespor ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Mut karşısında 2-1'lık sonuçla aldı. Geride kalan 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Talasgücü Belediyespor rakip filelere 8 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. 8 puanla 6.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor alt sıralarda yer alan rakibi Arsuz Karaağaçspor'u konuk edecek.

Arsuz Karaağaçspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanın ardından tamamlayacak olan Sarı-Lacivertliler daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak. Hatay ekibini yenerek yeni bir seri yakalamak isteyen Talasgücü Belediyespor sezonu kapatan Altan Güneş dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Pazar günü Kadir Has Stadı Yan Açık Stadı'nda oynanacak olan Talasgücü Belediyespor ile Hatay Arsuz Karaağaçspor maçı saat 14.00'de başlayacak. Talasgücü Belediyespor ile Hatay Arsuz Karaağaçspor maçını Gaziantep Bölgesinden Ümit Çakır, Ayşe Kasım ve Yunus Nurses hakem triosu yönetecek. Maçın 4.Hakemi ise Adana Bölgesinden İbrahim Güçlü.