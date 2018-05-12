Ö. 4 binli yıllara kadar dayanan Talas’ın 1860-1960 yılları arasındaki dönemine ışık tutacak ‘Talas Geçmiş Zaman Yansımaları’ kitabının tanıtımı ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen programa Talaslı ve Talas’ın tarihini merak eden vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 300 fotoğrafın yer aldığı kitapta yer alan 75 eserin görücüye çıktığı sergide Talas’ın bilinmeyen yönleri de yer aldı.

Kitabı hazırlayan araştırmacı-yazar Ali Tuzcu ile birlikte araştırmacı-yazar Halit Erkiletlioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panel Talaslılarca dikkatle dinlendi. Ali Tuzcu kitapla ilgili bilgiler vererek, 100 yıllık tarihin anlatıldığı kitabın çeyrek asırdan fazla bir emeğin ürünü olduğunu söyledi. Halit Erkiletlioğlu ise, soyismine rağmen kendisinin 25 yıldır Talaslı olduğunu belirterek, Talas’ın tarihi itibariyle çok önemli bir ilçe olduğunu söyledi. Erkiletlioğlu, “Talas 4 özelliğiyle öne çıkan bir yer. Birincisi eski Talas; çok özelliği var ama bunların sadece bir kısmını anlatabildik. İkincisi modern Talas, üçüncüsü üniversiteler şehri Talas. Dördüncüsü de Kayseri’nin en gözde mesire alanı Talas” dedi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, çok önemli gelişmelerin yaşandığı Talas’ın bilinmeyen yönlerini günümüze yansıtmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Talas’la ilgili güzel bir kitabı tanıtımını yaparak vatandaşlarımızla buluşturmuş olduk. Fotoğraflarla 100 yılı kapsayan bir serüven. Burada Ali Tuczu Bey ile birlikte uzun süren bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün panelimize katılan vatandaşlarımıza hediye ettik. Hakikaten çok güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.

Talas’ın tarihine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, “Bu çalışmayla özellikle Talas’ın geçmişi, Amerikan Koleji, Yunan Genelkurmay Başkanı Trikopis’in Talas’ta esir olarak nasıl misafir edildiği, karadutum çatal karam çingenem şiirinin ilçemizden aşk hikayesi olarak nasıl ortaya çıkıp şarkıya nasıl dönüştüğü, tarihi Talas’ın Han, Harman ve Tablakaya Mahalleleri, Talas kültürü gibi konular ele alındı. Talas gerçekten kültürüyle, geçmişiyle yaşanılması gereken, bilinmesi gereken farklı bir ilçe. Biz de Talas’ı en iyi şekilde anlatmaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle yeni tanıtımını yaptığımız bu kitap, Talas’ın tarihine büyük bir ışık tutacak. Bir referans kitap haline şimdiden gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, araştırmacı yazarlar Halit Erkiletlioğlu ve Ali Tuzcu’ya kitabın kapağındaki fotoğrafın yer aldığı tablo hediye etti. Program Talas fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.