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17 Ağustos 2018 13:43

Talas’ın araç filosuna 3 buçuk milyonluk yatırım

Talas’ta vatandaşların daha kaliteli ve hızlı hizmet almasını sağlamak için 3 buçuk milyon TL değerinde 16 araç filoya dahil edildi.

Talas’ın araç filosuna 3 buçuk milyonluk yatırım

17 Ağustos 2018 13:43


Belediye meydanındaki tanıtım törenine katılan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, araçlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, araçları kullanarak test etti. Ardından açıklamalarda bulanan Başkan Palancıoğlu, ilçede hizmet kalitesinin attığına dikkat çekti.


Başkan Palancıoğlu, göreve başladığından beri hizmet aracı sayısını artırdıklarını vurgulayarak, “Talas Belediyesi olarak yatırımlara devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi ve nitelikli hizmet alabilmesi için iş makinası ve araç gereç satın aldık. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 50 araçlık iş makinası, tır, kamyon, kepçe, greyder, pikap gibi 16 milyon TL’nin üzerinde büyük bir yatırım yaptık” dedi.


Alınan araçların özellikle yerli olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: “Bugün kurdan etkilenmeyen ve çoğu yerli olan traktör kepçe, kamyonet, TIR, arazi araçları gibi 3 buçuk milyon TL değerinde araçları satın aldık. Bu araçlar iki üç yıl içinde kendini amorti edecek. İnşallah bu araçlar 15-20 yıl Talas’ta vatandaşlarımıza hizmet edecek. Bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin.”




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