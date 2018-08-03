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03 Ağustos 2018 13:23

Talas’ın çınarları Akçakaya Mahallesinde

Talas Belediyesi Akçakaya Mahallesinde yaşlı vatandaşların katılımıyla ikinci bahar gezisi gerçekleştirdi.

Talas’ın çınarları Akçakaya Mahallesinde

03 Ağustos 2018 13:23

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her hafta geziler düzenleyerek yaşlılara farklı mekanları tanıtacaklarını söyledi.


Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’ndan yaşlılara büyük hizmet. Her hafta farklı mekanlara ikinci bahar gezileri adı altında programlar hazırladıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Talas’ta birçok hizmet yaptık. Akçakaya sosyal tesisimiz bunlarından bir tanesi. Daha önce bu mekan kahvehane olarak kullanılmış pejmürde bir vaziyette idi. Burada güzel bir çalışma yaptık ve Akçakaya’ya kazandırdık. Yeni bir uygulama başlattık. Bundan sonra belli aralıklarla ikinci bahar gezileri düzenliyoruz. Emekli olmuş Osmanlı ve Selçuklu evine gidip gelen evde hareketsiz kalan siz değerli büyüklerimizi biraz daha farklı ortamlarda gezdirelim hoşça zaman geçirelim diye programlar düzenledik. Burada Somuncu Baba’nın evi ve çilehanesi var. Restorasyonunu yaptık ve Osman Hulusi Efendi Vakfına tahsis ettik. Yakında tefrişi yapılarak ziyarete açılacak. Burası şenlenecek. Tarihi eserlerin restorasyonu Han, Harman, Tablakaya Mahallesinde değil burada da yapıyoruz. Biz sürekli çalışıyor hizmet üretiyoruz. Bu tür toplantılar bizim birliğimizi pekiştiriyor. Atalarımız bize bu yurdu emanet etmiş. Bize düşen bu vatan için gece gündüz çalışmak”dedi.


Akçakaya Mahalle buluşması ve ikinci bahar gezisinde Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaşlılarla yakından ilgilenerek istek ve görüşlerini dinledi, çeşitli ikramlarda bulundu.




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