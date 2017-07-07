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07 Temmuz 2017 15:57

Talas’ın en büyük camisi Abdülhamid Han açılıyor

Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Mevlana Mahallesi’nde gurbetçi bir kadın hayırsever tarafından yaptırılan Abdülhamid Han Cami’nin yapımı tamamlandı.

Talas’ın en büyük camisi Abdülhamid Han açılıyor

07 Temmuz 2017 15:57

9 Temmuz Pazar günü açılacak olan caminin açılışına Abdülhamid Han’ın 4. nesilden torunu Orhan Osmanoğlu ve Sultan Esra Osmanoğlu da katılacak.


Açılıştan önce son kontroller için cami alanında inceleme yapan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Son 3 yıl içerisinde 8 caminin temelini attık. Bu camilerin yarısını açtık şimdi ise en büyük camimiz olan Abdülhamid Han Caminin açılışını Pazar günü öğle namazına müteakip yapacağız. Bu cami sosyal tesisleriyle, kuran kursuyla, kreşiyle, konferans salonu ile birlikte çok farklı bir cami oldu. Gurbetçi bir bayan hayırsever tarafından yaptırılan camimiz yoğun kullanılacak 3 bin 500 kişilik bir cami oldu. Son kontroller için buradayız. Mimari tasarımları ve arsası başka hayırseverlerimiz tarafından gerçekleşti. Hayırseverlerimize çok müteşekkirim. İnşallah Pazar günü saat 12.30’da tüm vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyoruz.” dedi.


Caminin açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri, Abdülhamid Han’ın torunu Orhan Osmanoğlu ve Sultan Esra Osmanoğlu ile birlikte yapacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Rabbim tüm insanları da böyle güzel hayırlar yapmaya vesile kılsın inşallah. Bundan sonra Başakpınar Mahallemizde bulunan 15 Temmuz’dan dolayı Şehitler Camii ismi verilen camimizi açacağız. Kayseri’ye ve Talas’a hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.


2 bin 700 metrekare arsa üzerinde projelendirilen Abdülhamid Han Cami, yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlandı. Mevlana Mahallesi’ndeki sosyal ve kültürel merkez ihtiyacının yanında ibadet mekanı eksiğini de karşılayan camiinin bölge için cazibe merkezi olacağı tahmin ediliyor. Caminin zemin katında yer alan sosyal tesis içerisinde 6 adet Kur’an kursu, 6 adet kreş ve 600 kişilik konferans salonu bulunuyor.




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