Talas’ın yöresel lezzeti ’Karadut’ zamana direniyor

Talas ilçesinde yaşayan İsmet Atasoy, Karadut’un ilçe ile bütünleşmiş ve geleneksel bir meyve olduğunun altını çizerek, "Karadut ağacı hemen hemen her evde bulunuyordu. Fakat son zamanlarda kaybolmaya yüz tuttu" dedi. Atasoy, "Vakti zamanında buralarda eczane yok iken annelerimiz Karadut şurubunu bize ilaç olarak kullanırlardı. Dedemden kalma bahçemizdeki 300 yıllık Karadut ağacını elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hakiki Karadut ağacının yetiştirilmesinin çok zor olduğunu ifade eden İsmet Atasoy, "Eski, yaşlı insanlardan gördüğüm kadarıyla ancak ağacın gövdesinde çıkan yeni dalların altına tas şeklinde bir şey koyup onun içerisine toprak konuyor ve bütün kış orada kalan toprak dallarından çimleniyor. Yeni çıkan dal kabukla beraber kesildikten sonra toprağa aktarılıyor. Ancak bu şekil de yetişmesi mümkün oluyor. Son iki yıldır Erciyes Üniversitesi yetiştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ise Karadut hakkında şu bilgileri verdi:

"Gerek otantik tadına doyum olmayan lezzeti gerekse bitip tükenmeyen faydaları ile karadut her mevsim tüketilerek vazgeçilmeyen besin grupları arasında yer alıyor. Karadut suyu içerdiği yüksek vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığı açısından çok büyük olumlu etkiler göstererek birçok sorunun çok kolay bir şekilde ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Öncelikle güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen karadut suyu tam bir vitamin deposudur, vitamin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak isteyenler için en güzel alternatiftir. Karadut suyu içerisinde bol miktarda C, E ve K vitaminlerini içermektedir. Bunların yanı sıra, yüksek mineralleri de içerisinde barındırmaktadır. Yine karadut suyu; bakır, demir, magnezyum, mangan, selenyum, çinko yanında beta karoten açısından zengin bir besin grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Karadut suyu, kimi zaman bir tıbbi ilaç gibi kimi zaman ise bir tıbbi ilaçtan çok daha büyük etkiler göstererek insanlarda faydalar sağlamaktadır. Karadut suyu yaşlanmaya karşı etkili, Yaşlanma ve belirtilerini yavaşlatıyor. Vücuda enerji veriyor ve cildi canlandırıyor. Karadut suyu kanı temizlediği için anemi hastalarının da içmesi için öneriliyor. Üretilen dut suları içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Ayrıca karadut suyu Flavonoid ve Antosiyanin içerdiğinden antioksidan oranı çok güçlü etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi antioksidanlar açısından serbest radikalleri etkisiz durumda bırakıyor. Kabızlık sorununa çok iyi gelen Karadut suyu sindirim sistemini de harekete geçiriyor. Yaşlanmayı geciktiren Flavonoidler kalbi aynı zamanda koruyor. Karadut suyu hepatit tedavisinde ve gastrit rahatsızlığında tedaviye katkı sağlıyor."