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03 Ağustos 2018 17:04

Talas’ta 15 adet şadırvan yapılacak

Talas Belediyesi ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 15 adet şadırvan projesiyle örnek bir hizmeti hayata geçirdi.

Talas’ta 15 adet şadırvan yapılacak

03 Ağustos 2018 17:04

Hayırsever katkılarını da aldıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, Tablakaya Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesinin yakında açılışının yapılacağını söyledi.


Talas Belediyesi Tablakaya Mahallesinde Hayırsever Mustafa Büyükşekerci adına yapımı tamamlanan şadırvanın açılışını yaptı. Cuma namazını vatandaşlarla birlikte Tablakaya Camiinde kılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Talas genelinde birçok alanda faklı hizmetlerimiz devam ediyor. Bugün Tablakaya mahallesindeyiz. Burada büyük bir restorasyon çalışmasını dört yıldır sürdürüyoruz. Büyük bir kısmı tamamlandı yakında açılışını yapacağız. Bu çalışmalarımız kapsamında camimizin yanında kötü bir şadırvan vardı. İhtiyacı karşılamıyordu. Burada hayırseverimiz Mustafa Büyükşekerci adına oğulları tarafından güzel bir şadırvan, wc, abdesthane yaptırıldı. Bugün hem rahmetliyi andık hem de şadırvanın açılmasını vesile kılarak bir araya geldik. Rabbim herkese hayır yapmayı nasip etsin. Şu anda bu şadırvanın farklı versiyonlarından 12 adet yaptık. Bu sayıyı onbeş’e çıkartıyoruz. Katkıda bulunan hayırseverlerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda Tablakaya Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projemizin açılışına tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.


Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, çeşitli ikramlarda bulunarak sohbet etti.




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