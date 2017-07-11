Talas’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz ile ilgili il genelinde güzel ve anlamlı bir programlar yapıldığını söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün tüm camilerimizde Mevlid-i Şerifler okundu. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. 15 Temmuz’un üzerinden 1 sene geçti. Türkiye büyük sıkıntılar atlattı. Bundan sonra inşallah böyle darbe girişimleri olmayacaktır. Vatandaşlarımız vatanına, milletine, bayrağına sahip çıktı. İnşallah bundan sonrada sahip çıkacaktır. Bu hafta bir çok etkinlikle 15 Temmuz’un yıl dönümünü yâd edeceğiz. Meydanlarda Cuma gecesi buluşup sabaha kadar yine nöbet tutacağız. Tüm vatandaşlarımızı geçtiğimiz sene olduğu gibi meydanlara davet ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de teşekkür ediyor, Allah’tan şifa diliyorum. Rabbim bu tür kötü günleri inşallah bir daha yaşatmasın. Aynı zamanda okunan mevlitler sonunda vatandaşlarımıza cami çıkışında etli pilav ikram ettik.” dedi.

15 Temmuz şehitleri için Talas’ta hatim yaparak düzenlenen Mevlid-i Şerifte hatim duasının da yapıldığını söyleyen İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, “Talas’ta yüzbinlerce hatim-i şerif okundu. Cuma günü Türkiye’deki bütün camilerde olduğu gibi Talas’taki bütün camilerde Kur’an ziyafeti verilecek. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarını şad etmeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz ülkemizi, milletimizi ve İslam alemini böyle ihanetlerden ve hainlerin tuzağından muhafaza eylesin.” diye konuştu.