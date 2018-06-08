Talas’ta 27 bin 181 öğrenci yaz tatiline girdi

Mevlana Mahallesindeki Sahra Galip Özsan İlkokulunda düzenlenen karne törenine İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anaokulu, birinci ve ikinci sınıflara karneleri verilerek heyecanlarına ortak olundu. Törenin sonunda konuşan İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, bir yıl boyunca yorulan öğrencilere yaz tatillerinde güzel bir şekilde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, “Yaz tatili artık başladı. Şimdi bayramdan önce ilk bayramı yaşadılar. Bugün anaokulu, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimize karnelerini verdik. Hepsi okulu seviyor, hepsinde okul heyecanı var. Hepsinin de arzusu biran önce tatile başlamak. Rabbim çocuklarımızı ailesine ve ülkesine hayırlı evlat eylesin. İnşallah gelecekleri parlak olacak, bahtları açık olacak. Rabbim herkesin çocuğuna hayırlı ömürler, hayırlı işler, hayırlı eşler nasip etsin. Onlar bizim geleceğimizin teminatı.” diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başladı.