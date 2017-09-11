Talas’ta 3. Sağlık Ocağının Temeli Atılıyor

1.5 milyon TL’ye mal olacak yeni aile sağlığı merkezi tamamlandıktan sonra küçük bir devlet hastanesi gibi hizmet verecek.

İlçenin ihtiyaçlarını belirleyip bir bir giderdiklerini belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mevlana Mahallesi 65 bin nüfusu ile Kayseri’nin en kalabalık nüfusuna sahip. Bundan dolayı da birçok mahallenin okul, cami ve sağlık ocağı başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Cami sorununu büyük ölçüde çözmüş olduk. Okulla ilgili de büyük ilerleme kat ettik. Yakında iki tane sağlık ocağının temellerini atıyoruz. Papatya Caddesi’nde Servet Ziya Ustaoğlu adını taşıyacak sağlık ocağımızın ve sağlık kompleksimizin temelini atıyoruz. Kayalık zor bir alan. Ama belediye olarak destek veriyoruz. Hayırseverimizle birlikte inşallah buranın en kısa zamanda yapılmasını sağlayacağız. Burası Kayseri’nin en nitelikli lüks aile sağlığı merkezlerinden bir tanesi olacak. Burada jeneratör ve asansör olacak. Dolayısıyla elektrik kesintilerine karşı tedbirimizi almış oluyoruz. Eczanelerimiz olacak. Dolayısıyla vatandaşımızın sağlık ocağından sonra eczane aramasına gerek kalmadan çok nitelikli bir şekilde hizmet almasına vesile olacak.” dedi.

Sağlık ocağının tamamlandıktan sonra Kayseri’nin en nitelikli aile sağlık merkezi olacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Aynı zamanda da sağlık ocağının ön tarafı bir meydan şeklinde düzenleniyor. Vatandaşlarımızın hizmet aldıktan sonra oturup rahat nefes alacağı ve Kayseri’nin en nitelikli aile sağlık merkezlerinden bir tanesi olacak. Bir diğer özelliği de burasının sadece aile hekimleri değil diş hekimleri, diyetisyen, psikolog gibi ilave sağlık alanında destek verecek hekimlerimiz burada olacak. Bu açıdan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterine ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ederim. Onlarda destek verdiler. 2018 yılı içerisinde şuanda temelini attığımız diğer bir sağlık ocağımızı da hizmete kazandırmış olacağız. İki sağlık ocağını da hizmete kazandırdığımızda önümüzdeki 30, 40 yılın sağlık ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Ben Servet Ziya Ustaoğlu hayırseverimize teşekkür ediyorum. Parası olan, hayır yapmak isteyen vatandaşlarımıza da güzel bir örnek. Biz hayırseverlerimizi Talas Belediyemize bekliyoruz. Mevlana Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun.” diye konuştu.