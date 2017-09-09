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09 Eylül 2017 17:36

Talas’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Talas Belediyesi Çaybağları 2.

Talas’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

09 Eylül 2017 17:36

Sokak’ta asfalt serimine başladı. 350 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde olan yola toplamda 700 ton asfalt serilecek.



Yapılan tüm asfalt çalışmalarında altyapı çalışmalarının tamamlanmasına özen gösterdiklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Özellikle Elektrik İdaresi, KASKİ, Telekom, doğalgaz gibi tüm altyapı kuruluşlarını seferber ediyoruz ve altyapı tamamlandıktan sonra kamunun ekstra bir maliyete girmemesi adına asfaltın tahrip olmaması için altyapı çalışması bittikten sonra asfalt çalışması yapıyoruz. Burası Özel Erciyes Fen Lisesi’nin yanı başındaki yol. Servislerin çok yoğun giriş çıkış yaptığı ve park yaptığı bölgemiz. Dolayısıyla yoğun kullanılan bir caddemizdi. Özellikle bağlık alanlar 2 katlı sayfiye alanlarında bulunduğu alan olduğu için duvarlar çok dar ve tek aracın geçebileceği bir yerdi. Burayı yol olarak genişlettik. Şuanda oldukça nezih bir güzergah haline geldi. Bugünde asfaltlama çalışmasını tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta okullar açılmadan buranın çalışması da tamamlanmış olacak." dedi.



Yeni bölgelerde de çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:


"Önümüzdeki hafta itibariyle uzun süredir altyapı çalışmasının devam ettiği Han ve Harman Mahallesi ve Kiçiköy’ü ilgilendiren Erhan Caddesi’nin asfalt ve kaldırım çalışması başlıyor. Talas genelinde hava şartları elverdiğince asfalt, kaldırım, park ve diğer çalışmalarımız yoğun olarak devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin."




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