Talas'ta Cemil Baba'ya Anma

Talas'ın manevi isimlerinden Allah dostu Cemil Baba olarak bilinen merhum Cemal Kazan, vefatının 36. yıldönümünde Harman Camii'nde belediye tarafından düzenlenen mevlidi şerif ile anıldı.

Halk arasında Mavi Boncuklu Cemil Baba olarak ta anılan Cemal Kazan için, Talas Belediyesince Harman Mahallesindeki Harman Camii'nde öğle namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun da katıldığı anma programında kaside, naat ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cemil Baba için dualar edildi.

İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, merhum Cemil Baba'nın geride kalanlara iki önemli bir eser bıraktığını belirterek, “Bunların biri dünya malına meyil etmemek, diğeri de gönül kırmamak” dedi.

Namazın ardından Harman Meydanında belediye tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi. Talas Cemil Baba Orta Okulu öğrencilerinin de katıldığı anma programı birlikte çekilen fotoğrafı ile sona erdi.

Daha sonra Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler yine Harman Meydanında yer alan Cemil Baba'nın yaşadığı tek göz evine geçti. Burada Kur'an-Kerim okunarak yine dualar edildi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cemil Baba'nın önemli bir şahsiyet olduğunu ifade ederek, “Cemil Baba buradaki bir göz odada hayatını geçirmiş. Buranın bakımlarını yaptık. Hepsinden önemlisi buradaki Harman Camii'nde namazlarını kılmış, dualar etmiş. Biz de aynı şekilde namazımızı kılıp kendisine dua ettik. Harman Meydanını da yenilemiştik. Yaşasaydı herhalde burayı severdi.” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, Cemil Baba ile bir hatırasını anlatarak, “Biz çocukluğumuzda kendisi dükkânımızın önünden geçerken babam bana koşup eline öpmemi ve böylelikle kendisinin boncuk veya yüzük vereceğini söylerdi. Tek başına yaşayan, dünyaya tamah etmeyen, israftan kaçınan çok nezih bir hayatı olan bir büyüğümüzdü. Arkasında kimsesi kalmadı ama bugün gördük ki kendisine dua eden bir toplum bıraktı. Bizim de yapmamız gereken onu en iyi şekilde örnek alabilmek. Her yıl etkinliklerle anmamız ve gelecek nesillerimize anlatmamız gerekir. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.