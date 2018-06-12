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12 Haziran 2018 08:50

Talas’ta Çocuklara Yeni Oyun Alanları

Geçen hafta yaz tatiline giren çocuklar için Talas Belediyesi ilçe genelinde yeni oyun alanlarını faaliyete geçirmeye başladı.

Talas’ta Çocuklara Yeni Oyun Alanları

12 Haziran 2018 08:50


Yeni nesil oyuncakların yer aldığı alanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaz tatilleri başlayan çocuklara sürpriz yaptıklarını belirterek, farklı bölgelerde 13 oyun alanının oluşturulduğunu söyledi.


Başkan Palancıoğlu, birbirinden eğlenceli yeni nesil oyuncakların yer aldığı alanlarla ilgili, “Üç tanesini yeni oluşturduğumuz alanların çoğunu yeni oyuncaklarla baştan aşağı yeniledik” diye konuştu.


Yeni oyuncaklarla ilgili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Oyun alanlarımızda ahşap tırmanma, ip köprülü tırmanma, halatlı tırmanma, kuleli oyun grupları, ip dönence, tahterevalli ve topaç gibi oyuncaklarımız bulunuyor. Bu oyuncaklarımızla çocuklarımız hem eğlenecek hem de zekasını geliştirecek. Böylece çocuklarımız spor yaparlarken aynı zamanda beyin jimnastiği de yapmış olacak” şeklinde konuştu.


Başkan Palancıoğlu, bunların yanında bu yıl içerisinde yapımını devam eden 20 adet yeni oyun alanıyla birlikte toplam 33 alanın çocukların hizmetine gireceğini sözlerine ekledi.




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