Talas'ta duygu dolu gece

Talas Belediyesince Osmanlı Kültür Evi'nde eski Talas'ın, ilçenin yetiştirdiği değerler ile anıların, şiirler ve türküler eşliğinde anlatıldığı unutulmaz bir gece düzenlendi.

Sunuculuğunu Kayserili şair ve yazar Ali Peker ile Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Metin Yücel'in birlikte yaptığı geceye, mahalli sanatçı Ersin Çimen sazıyla ve okuduğu türkülerle renk kattı.

7'den 70'e her kesimden vatandaşın ilgi gösterdiği gecede konuşan şair ve yazar Ali Peker, “Amacımız eski Talas'ı, Talas'ın yetiştirdiği değerleri ve Talaslıların anılarını gelecek kuşaklara aktarmak.” dedi.

Dileyenlerin şiirler de okuduğu gecede, bir yandan sıcak çaylar yudumlanırken diğer yandan yüreklere dokunan türkülerle duygu dolu anlar yaşandı.

Yaklaşık iki saat süren programda Talas ile ilgili sorulara doğru cevap verenlere 100 yıl önce ilçenin anlatıldığı ‘Talas Geçmiş Zaman Yansımaları' kitabı hediye edildi.

Program iki hafta sonra Mevlana Mahallesindeki Selçuklu Evi'nde tekrarlanacak.