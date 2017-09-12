Talas’ta eğitim-öğretim öncesi ilaçlama yapıldı

Başkan Palancıoğlu, merkezde ve kırsal mahallelerde olmak üzere okulların depo, lavabo, derslik ve koridorlarında insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmayan ilaçlama işleminin okullar açılana kadar devam edeceğini söyledi.

2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi Talas`taki okulların temizlik ve ilaçlama gibi çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eğitime öğretmen odalarının yenilenmesinden temizlik ve ilaçlama çalışmalarına kadar birçok alanda elimizden geldiğince destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Yeni ders zilinin çalacağı okullarda öğrencilerin daha steril ve hijyenik bir ortamda ders görebilmeleri amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek. Kendi asli görevimiz olmamasına rağmen çoğu okulumuzun çevre düzenlemeleri, öğretmen odası yapımı, dış cephe yenilemeleri, spor sahaları ve aletlerin onarımı gibi birçok alanda çalışmalarımız oluyor. Okullarımıza her zaman destek oluyoruz. Çocuklarımız eğitime başlamadan, inşallah okullarımızı ilaçlayıp kullanıma hazır hale getireceğiz” dedi.