Talas’ta emlak vergisi mesaisi

Konuyla alakalı açıklama yapan Doğan, "Talas Belediyesi olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek görevimiz. Bu nedenle emlak, çevre temizlik, ilan-reklam gibi vergilerin ödenmesi önemli. Vatandaşlarımızın gecikme zammına maruz kalmamaları için vergilerini ödemelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımız vergilerini veznelerimize, posta çekiyle, kredi kartıyla, internet üzerinden ve yeni bir sistemle e-devlet üzerinden ödeyebilirler. Hizmetlerimizin kaynağı vergidir. Toplanan vergiler ülkemizi kalkındırmakta, yatırımlar gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönmektedir. Talas Belediyesi olarak modern hizmet anlayışı ile mükelleflerin belediyeye gelmeden işlemlerini yapabilmeleri amacıyla gereken bütün alt yapı hizmetlerini sunmaktayız” dedi.

Başkan Vekili Doğan, veznelerin hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını ifade ederek, hafta içi ise saat 19.00’a kadar hizmet vereceğini söyledi. Doğan, “Bu kapsamda vatandaşlarımız, 234101 nolu posta çeki hesabı ve Vakıfbank’ın TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN numarasından ödeme yapabileceği gibi ayrıca belediyemizin www.talas.bel.tr internet adresinden kredi kartıyla da vergilerini ödeyebilirler” şeklinde konuştu.

Başkan Vekili Esat Doğan, vergisini zamanında ödeyerek hizmetlere katkı sağlayan bütün vatandaşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.