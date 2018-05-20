Talas’ta farklı ramazan etkinlikleri

Vatandaşlar 750 metrekare kapalı alanda kurulan 45 stanttın yer aldığı dev çadırda bir yandan yiyecek ve içeceklerini alırken, diğer yandan birbirinden güzel ve ilginç şovların yer aldığı sahnede eğleniyor. 7’den 70’e herkesin izlediği ve zaman zaman yürekleri ağızlara getiren gösterilerde vatandaşlar, farklı bir Ramazan yaşıyor. Alanda geleneksel Hacivat ve Karagöz, Aşuk ile Maşuk, orta oyunu gibi etkinliklerin yanında ateş şov, yılan şov, illüzyon, kukla gibi programlarda hem çocuklar, hem de büyükler eğleniyor.

Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, hazırladıkları programlarla Talas’ta farklı bir Ramazan yaşandığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, alanda ilk kez kurulan dev çadırdaki Ramazan Sokağı ile beraber, gösterilerin de vatandaşlardan tam not aldığını belirterek, konuşmasına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu olan Galatasaray’ı tebrik ederek başladı. Ayrıca basketbolda final maçında Fenerbahçe’ye ve yeni sezonda Kayserispor’a başarılar diledi.

Amaçlarının Ramazan Sokağı ile birlik ve beraberliği sürdürmek olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Türkiye son yıllarda attığı adımlarla hızla büyüyen ve gelişen bir ülke. Ama bunu durdurmak isteyenler ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyor. Bunun için her zaman bir ve beraber olmalıyız. Gençlerimizin çok çalışması gerek. Üniversite sınavından önce gençlerimize bir sürpriz yaparak 17 Haziran’da yine bu alanda hem gençlerimize, hem de çocuklarımıza bayram şenliği yapacağız. Ayrıca 3-4-5 Ağustos tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanından klasik otomobiller ilçemize gelecek.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, vatandaşlardan Filistin için özel bir istekte bulunarak, “Özellikle duaların kabul olunduğu Ramazan ayında, iftar saatlerinde sizleri Kudüs için dua etmeye davet ediyorum. Zulüm altındaki bütün Müslüman kardeşlerimize dua edelim.” çağrısı yaptı.

Alandaki gösteriler Ramazan boyunca iftardan sonra başlayıp ilerleyen saatlere kadar sürecek.