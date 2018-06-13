Talas’ta geleneksel personel iftarı

Mustafa Palancıoğlu, düzenlenen geleneksel iftar programında personel ve aileleriyle bir araya geldi.

Belediye meydanındaki iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. İftara AK Parti Kayseri Milletvekili ve Adayı Mustafa Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve ailesi, personel ile aileleri katıldı. Elitaş ve Başkan Palancıoğlu, iftardan önce tek tek masaları dolaşarak ailelerle selamlaştı.

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, konuşmasına belediye çalışanlarının yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutlayarak başladı. Elitaş, “İftarlar insanların bir araya gelmesi ve kaynaşması için vesile oluyor. Bunun için belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yamaçparaşütü iniş alanında binlerce insanın buluşacağı çok güzel bir Ramazan Sokağı yapılmış. İnsanların burada sahura kadar çay kahve içebileceği bir yer olmuş. Ramazanlar güzel ve neşeli olduğu sürece, bir ve beraber olmaya gayret ettiğimiz sürece aramıza fitne ve fesat sokup bizi parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bugünlerde Allah’tan ülkemiz üzerindeki kara bulutları yok et, fitneyi fesadı ortadan kaldır, birliğimizi bozmaya çalışan gafillere dersini ver, huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat verme diye dua ettik.” dedi.

Elitaş, toplumda fitne sokmaya çalışanlara karşı uyarılarda bulunarak, “Dış hainleri biliyoruz, ama içimizdeki hainler, sanki bizden biriymiş gibi davranarak aramıza fitne sokmaya çalışıyor. Onların bizleri aldatmalarına fırsat vermeyelim. Yavrularımızın geleceğini aydınlık yapabilmek, onlara güzel bir ülke bırakabilmek en önemli meselelerimizden biri. Yarın yavrularımız bizden hesap sorar. Biz eskinin hesabını soramadık ama 27 Nisan e-muhtırasını yapanlara haddini bildirdik. 15 Temmuz hainliğini yapanlara milletçe ders verdik. 15 Temmuz’un rövanşını 24 Haziran’da almaya çalışanlara fırsat vermeyelim.” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise “Son dört yılda hep beraber sizlerin emekleriyle Talas’ta her alanda büyük çalışmalar yaptık. 8 cami yaptık, dokuzuncusunun temelini gelecek ay atacağız. Altı okul yaptık. İki sağlık ocağı bitti, ikisini yeniledik, ikisini daha gelecek ay açacağız. Raylı sistem Talas’a geldi. Yollar, asfaltlar, kaldırımlar, parklar, geri dönüşüm, kültürel ve sosyal hizmetler, yamaçparaşütünden salça günlerine kadar her çalışmamızda gece gündüz emeğiniz var. Yaptığımız hizmetlerden genel olarak memnuniyet fazla.” diyerek personele teşekkür etti.

Başkan Palancıoğlu, konuşmasının sonunda çalışanlara banka promosyonu ve sendika farklarıyla ikramiyelerinin hesaplarınıza yatırıldığı müjdesini verdi.

İftar yemeğinin ardından çocuklar düzenlenen birbirinden eğlenceli programlarla unutamayacakları bir gece yaşadı.