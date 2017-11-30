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30 Kasım 2017 12:08

Talas’ta görüntü kirliliği oluşturan tabelalar kaldırıldı

Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmada, ilçenin muhtelif noktalarında ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine göre görüntü kirliliği oluşturan reklam tabelaları söküldü.

Talas’ta görüntü kirliliği oluşturan tabelalar kaldırıldı

30 Kasım 2017 12:08


İlçenin muhtelif bölgelerinde Belediyenin ilgili yerlerinden izin almadan uygulanan kaçak tabelalar belirlenerek görüntü kirliliği oluşturan reklam ve ilan tabelaları toplandı. Konuyla alakalı açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta ekiplerimiz üzerine düşen görevi ilçemizin huzuru ve düzeni için yerine getirmektedir. Zabıtamız yasalara uymayan işyerleri için gerekli çalışmaları yapmaktadır. İlk olarak kaldırım üzerilerine konulan seyyar plastik duba, pano ile ağaç ve direklere bağlanan tabelaları kaldıran Zabıta ekipleri, reklam, ilan ve tanıtım yönetmeliğindeki standartlara uygun olmayan tabelaları da söktü. İlçe genelinde özellikle ana arterlerde bulunan iş yerlerine ait reklam, ilan ve tanıtım tabelalarının meydana getirdiği çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik bu tür çalışmalarımız sürecek. Buradan işyerleri ve kuruluşlara sesleniyorum. Lütfen belediyemizin izni olmadan yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmeden, Talas’ta tabela kirliliğine neden olmayınız" dedi.


Belediyenin yaptığı çalışmayla gelişigüzel izinsiz konulan tabelalar kaldırılarak görsel kirliliğin önüne geçiliyor, ilçenin görsel açıdan daha güzel görünmesi amaçlanıyor.




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