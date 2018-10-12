Talas'ta ikinci etap imar revizyonu

Talas'ta 40 yıllık biriken sorunların yer aldığı merkezdeki imar planı yenilenmesinin ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İmarda merkezdeki çalışmaların tamamlanmasıyla şimdi yön yukarı mahallelerin imar revizyonu ile kentsel dönüşüm konularına çevrildi. Bu konudaki ilk adım Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun başkanlık yaptığı toplantıyla atıldı.

Başkan Palancıoğlu, göreve geldikleri günden itibaren Talas'ın sorunlarını çözecek, imar planı revizyonunu tamamladıklarını belirterek, “Geçen yıl merkezdeki mahallelerin imar revizyonu bitti. Bu kapsamda özellikle en büyük talep kentsel dönüşüm ile ilgili eski binaların yıkılıp yenilenmesiydi.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILDI”

Bu konudaki büyük bir sorunu çözdüklerini anlatan Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: “İmar revize edildi, emsaller ve yükseklikler değişti. Dolayısıyla artık eski binaların yıkılıp tekrar müteahhitler vasıtasıyla yapılmasının önü açılmış oldu. Burada herhangi bir sorun yok. Özellikle 2 ve 3 katlı binalarda oturan vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyorum. İmarla ilgili yapılması gereken her şey yapılmış durumda. Kentsel dönüşümün önü açıldı. Sadece iki noktada belediyemiz Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Buralar belediye eliyle dönüşecek. Bunların dışındakiler müteahhitlerle dönüşecek.”

VATANDAŞLARA TAVSİYE

Kentsel dönüşüm kapsamında yapıları bulunan vatandaşlara seslenen Başkan Palancıoğlu, “Dövizdeki dalgalanmadan dolayı inşaat sektörü biraz yavaşladı. İmar revizyonunu bitirdik, ama vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme girecek yapılarının zamanlamasını iyi ayarlayıp, anlaşabilecekleri müteahhitlere vermeleri menfaatlerine olacaktır.” tavsiyesinde bulundu.

TESCİLLİ MAHALLELERE MÜJDE

Son çalışmayla ilgili bilgiler de veren Başkan Palancıoğlu, “Bugün yaptığımız ilave çalışmada özellikle Başakpınar, Reşadiye, Akçakaya, Endürlük gibi tescilli eserlerin olduğu mahallelerimizde başladık. Bu alanlarda önceden tescil olmuş, imarı gelmiş, yolla ve imarla ilgili sorunu olan bölgelerimiz vardı. Bunları şimdi masaya yatırdık. Önümüzdeki aylarda buraların imarını tamamlayıp en kısa zamanda birikmiş sorunlarını çözeceğiz. Özellikle imar barışı kapsamındaki yapıların şimdi yasal hale gelmesiyle birlikte bu alanların da imarla birlikte değerlendirilmesi, buna göre yolların ve altyapının yapılması gerekiyor. Bu kapsamda çalışmayı tamamlamış olacağız. Talas'ı yeşil alanıyla, yoluyla, konutuyla farklı bir ilçe konumuna getirecek çalışmaları bir bir yapıyoruz. Çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.