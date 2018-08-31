Talas’ta Kadınlara Girişimcilik Eğitimi

Geçen yıl 800 kadının girişimciliğe kazandırıldığı kursta, eğitimi başarıyla tamamlayan 25 kursiyere daha belgeleri verildi.

Atatürk Bulvarı, Dedeoğlu Cami karşısındaki merkezde Talas Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursunu tamamlayanlar için düzenlenen törene Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu katıldı. 32 saatlik hızlandırılmış kursta başarılı olan kadınları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, özel sektörün büyümesinin ülke ekonomisinin büyümesine direk katkısı olduğunu belirterek, özellikle kadınların erkeklerden daha başarılı olduğunu söyledi.

Başkan Palancıoğlu, özellikle son yıllarda girişimcilikle ilgili kursların oldukça beğeni topladığını ifade ederek, “Tabi ülkemizin önünü açacak özel sektördür. Özel sektörü ne kadar geliştirirsek o kadar çok ülkemizin önü açılmış olur. Özel sektörün daha çok teşvik edilmesi gerekir. Bu açıdan girişimcilik dersleri, yeni fikirler, yeni yatırımlar önemli. İnşallah bizler kadınlarımızın güzel ve başarılı işler yapmasını bekliyor ve temenni ediyoruz.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, Kayseri’de belediyeler olarak bütün alanlarda kurslar düzenlediklerini anlatarak şöyle konuştu: “Kadınlarımız da kendilerine özel olarak açılan merkezimizde girişimcilik kursu aldı. Kadınlarımız son yıllarda erkeklere göre daha başarılı durumda. Eğitimi tamamlayan kadınlarımız yeni yatırımlar yapacak. Kuaförden terziye, tasarımdan eczacılığa kadar farklı alanlar var. Talas Belediyesi olarak bu tür kurslarımız devam edecek. Bütün kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz.”

Konuşmanın ardından Başkan Palancıoğlu, eğitimi başarıyla tamamlayan kadınları tebrik ettikten sonra merkezde devam eden yabancı dil ve spor kurslarındaki kursiyer ile çocuklara yönelik zeka ve akıl oyunları kursunu ziyaret etti.

Kadınların alışveriş gibi işlerinin olduğu zamanlarda saatlik çocuk bakımı hizmetinin de verildiği tesiste, önümüzdeki günlerde evde çocuk bakımı, işaret dili, bağlama, evlilik öncesi eğitim, özgül öğrenme eğitimi, aile ve çocuk eğitimi kursları açılacak.