Talas’ta kırsal mahallelerdeki çocukların tiyatro heyecanı

Hayatlarında ilk kez tiyatro izleyen küçükler doyasıya eğlendi.

Çocuklar belediye ek binasında yeni yapılan konferans salonundaki tiyatro oyununa muhtarlar koordinesinde geldi. Hafta sonu iki günde 5 seans süren oyunu izleyen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.

Çocuklara yönelik ilk kez düzenlenen tiyatro oyunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, amaçlarının kırsaldaki çocukların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla işbirliği içinde yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirterek, “Belediyemiz bünyesindeki tiyatro topluluğu sağ olsunlar güzel bir oyun hazırladılar. Biz de değişiklik olsun diye bütün kırsal mahallelerimizde program yaptık. Cebir’den, Yazılı’ya, Kuruköprü’den Kepez’e kadar kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımız muhtarlar eşliğinde geldiler. Burada çocuklarımız hem tiyatro izlediler, hem de pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramlarımızdan tattılar. Kırsal mahallelerimizden gelen çocuklarımız için çok değişik bir anı oldu. Tiyatro topluluğumuza ve emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan yavrularımın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bu tür faaliyetlerle çocuklarımız kültür ve sanat faaliyetlerini yakından görmüş oldu” dedi.

Tiyatronun ardından Başkan Palancıoğlu çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker dağıtarak, yap-boz hediye etti.