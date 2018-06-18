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18 Haziran 2018 15:20

Talas’ta mesai bayramlaşma ile başladı

Talas Belediye Başkanı Dr.

Talas’ta mesai bayramlaşma ile başladı

18 Haziran 2018 15:20

Mustafa Palancıoğlu Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaşarak bayramlarını kutladı.


İlk olarak çay ocağı personelini ziyaret ederek sabah çayını birlikte için Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Talas’ta güzel hizmetler yapıyoruz. İlçemizin huzuru ve rahatı için bu elimizden geldiğince gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşlerimizi birlikte başarıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim huzur içinde kazasız belasız nice bayramlara eriştirsin. Bayramlar eş dost ve akrabaların bir araya gelmesine de vesile oluyor. Allah bu birliğimizi bozmasın. Ramazan ayı bir anlamda yenilenme ayıdır. İnşallah Ramazan Ayı’nın verdiği yenilenmeyle çok daha şevkle çalışacağız. Bundan sonra da aynı gayretle çalışacağınızdan eminim" dedi.


Birimleri tek tek gezerek bütün personeli ile bayramlaşan Başkan Palancıoğlu, personeline aileleri ile beraber sağlıklı ve huzur içerisinde daha nice bayramlara ulaşma dileğinde bulundu.




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